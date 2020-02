Thiams letzter Kunstgriff bei der Credit Suisse

Es war eine seltsame Mischung aus Bitterkeit und Stolz, als Tidjane Thiam am Donnerstag ein letztes Mal als Konzernchef der Credit Suisse vor die Medien trat. Stolz verkündete er einen Gewinnsprung von fast 70 Prozent. Nun hat Thiam zweifellos für die Credit Suisse viel geleistet, nur ganz uneigennützig war er nicht. So enthielt sein Rekordergebnis allerlei Einmaleffekte, die seinen letzten Bonus durchaus nach oben optimieren. So wurde der Gewinn einerseits um 825 Millionen Franken aufgebessert durch den Verkauf der Fonds-Plattform Investlab an die spanische Allfunds Group sowie eine Aufwertung der Beteiligung an der Schweizer Börse SIX. Andererseits resultierte aus dem Verkauf von Immobilien ein Gewinn von netto 143 Millionen Franken. Bereinigt um diese Effekte, wäre der Gewinn etwa gleich hoch gewesen wie im Vorjahr. Dementsprechend reagierte die Börse auch nicht mit einem Kurssprung auf die Zahlen, sondern anfänglich mit einem Taucher.

Um zu verstehen, wie Thiam seinen Bonus optimiert hat, muss man das Lohnsystem der Credit Suisse mit der Lupe anschauen. Damit ­Thiam mit einem Lohn plus Bonus auf 10 bis 15 Millionen Franken kommt, muss er einige Kriterien erfüllen, die auf den ersten Blick ganz vernünftig erscheinen. Allerdings lassen sich die Bonuskriterien nicht direkt aus den offiziellen Zahlen ableiten. Für in den USA kotierte Unternehmen müssen sie zwingend nach Rechnungslegungsstandard US GAAP erstellt werden. Hier handelt es sich aber um sogenannte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Und die haben offenbar einen erheblichen Interpretationsspielraum.

Sondereffekte von 10 Milliarden herausgerechnet

Zwei davon sind die bereinigten Aufwände und der bereinigte Gewinn. In der Medienmitteilung wird der bereinigte Gewinn mit 5 Milliarden angegeben, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Die bereinigten Aufwände schlagen mit 16,9 Milliarden Franken zu Buche. Interessant ist nun der Einfluss der Einmaleffekte auf die Bonusberechnung. Bei den Einnahmen werden zwar korrekterweise die Erlöse für die Häuser herausgerechnet, bei den Aufwänden die Kosten für den Häuserverkauf. Für den bereinigten Gewinn haben sie somit keinen Effekt, die bereinigten Kosten sinken jedoch um 108 Millionen Franken. Das ist gut für den Bonus.

Noch besser sind die Aufwertung der Börsenbeteiligung und die Übertragung von Investlab an die Spanier, wie das nun plötzlich genannt wird. Übertragung wohl deshalb, weil sich die Credit Suisse mit dem eingenommenen Geld neu an der Allfunds Group beteiligt. Jedenfalls werden die beiden Buchgewinne nicht abgezogen. Dies im eklatanten Gegensatz zu einer Goodwill-Abschreibung im Jahr 2015 von 3,8 Milliarden Franken, die nicht bonusrelevant war, genauso wenig wie die Restrukturierungskosten, die Aufwendungen für die Bussen oder der Aufwand für Geschäftsverkäufe. Insgesamt wurden in den letzten fünf Jahren Sondereffekte von rund 10 Milliarden Franken herausgerechnet, was sich positiv auf den Bonus auswirkte.

Neben dem bereinigten Gewinn sind noch der «Return on Tangible Equity», das heisst der Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital, sowie der Buchwert pro Aktie (ohne Goodwill) massgebend. Bei der Berechnung dieser Kennzahlen wird Bezug genommen auf den ausgewiesenen Gewinn, der sowohl die Hausverkäufe wie auch die Aufwertung der SIX und von Investlab beinhaltet. Also Sondereffekte vonknapp 968 Millionen Franken, die nicht nachhaltig sind. Das letzte harte Kriterium ist die relative Aktienrendite. Sie hängt von der Dividende ab, die sich am Gewinn orientiert, also wieder zu einem schönen Teil an den Sondereffekten. Die Rückstellungen für die Rechtsfälle werden bei diesen Kriterienallerdings berücksichtigt.

Offenbar ist man sich aber innerhalb der Credit Suisse noch nicht einig, ob Thiams Rechnung akzeptiert wird. Dem Vernehmen nach wird um den Bonus gestritten. Sprecher Sebastian Kistner sagt dazu: «Das Compensa­tion Committee entscheidet, was bei den bereinigten Zahlen eingerechnet wird und was nicht.»



