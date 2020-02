Walliser sorgen sich um Anbindung an die «Üsserschwyz»

Freie Fahrt ins Wallis: Das soll so bleiben – trotz des neuen Nadelöhrs auf der Lötschberg-Route in Mitholz. Im Dorf auf Berner Seite will der Bund während der Räumung des ehemaligen Munitionslagers nun sogar die Bevölkerung für ein Jahrzehnt evakuieren. Nach der Explosion im Jahr 1947 sind immer noch Bomben, Granaten und Patronen verschüttet.

«Im Wallis macht man sich grosse Sorgen», sagt CVP-Nationalrat Philipp Matthias Bregy aus Naters. «Die Erreichbarkeit über die Lötschberg-Route ist für den Tourismus und die Industrie lebenswichtig.» Er verlangt deshalb vom Bund, dass jetzt alle Varianten geprüft werden, damit der Verkehr während der Räumung «in keiner Weise eingeschränkt wird».

Eine zweispurige Strasse in Mitholz, die vor und während der Sanierungsarbeiten durchgehend geöffnet ist, hat Bregy bereits gefordert. Doch jetzt geht er noch weiter. «Wenn es Möglichkeiten gibt, den Ausbau des Lötschberg-Basistunnels zu beschleunigen, muss man das unbedingt anpacken.» Zusätzliche Kapazitäten entschärften den drohenden Engpass Mitholz.

Das Bundesamt für Verkehr äussert sich noch nicht

Im letzten Jahr beschloss das Parlament einen Ausbau des Neat-Tunnels, da dieser auf zwei Dritteln der Strecke nur eingleisig befahrbar ist. Bis 2035 soll die zweite Röhre, die bereits ausgebrochen ist, für 930 Millionen Franken mit Schienen und Fahrleitungen ausgerüstet werden. In Mitholz plant der Bund, die Räumung bereits 2031 anlaufen zu lassen.

Darüber hinaus fordert Bregy den Bund auf, eine temporäre Verlegung des Autoverlads in den Basistunnel zu prüfen. Heute verkehren die Autozüge durch den alten Lötschbergtunnel zwischen Kandersteg und Goppenstein. Mitholz liegt auf der Zufahrtsstrecke.

Das Bundesamt für Verkehr kann die Ideen aus dem Wallis noch nicht beurteilen. Auf Anfrage heisst es, man werde die Auswirkungen der Räumung in Mitholz mit der Bahn BLS und dem Verteidigungsdepartement (VBS) anschauen und verschiedene Varianten besprechen. Der Prozess befinde sich erst am Anfang.

Die Situation in Mitholz beschäftigt auch GLP-Präsident Jürg Grossen, der im nahen Frutigen zu Hause ist. «Ich will sicherstellen, dass die Menschen aus Mitholz zu ihrem Recht kommen», sagt er. In 20 Jahren stünden andere Leute in der Verantwortung und würden die Situation vielleicht nicht mehr gleich interpretieren. «Deshalb müssen jetzt klare Spielregeln definiert werden.» Grossen denkt an ein Spezialgesetz. Momentan prüft er, ob es nötig ist, ein solches im Parlament zu verlangen.

Im Gesetz könnten die anzuwendenden Verfahren genauso geregelt werden wie die Entschädigungen der Dorfbewohner, Rückkaufkonditionen von Liegenschaften oder der Finanzrahmen für die Räumung. Gemäss Grossen gibt es zahlreiche Problemfälle, wofür eine übergeordnete Grundlage Sicherheit für alle bringen könne.

Die unterstützenden Worte und Versprechen aus dem VBS seien «sehr wichtig», sagt Grossen. «Man sollte trotzdem misstrauisch bleiben. Das VBS hat ein sehr gravierendes Problem in Mitholz jahrzehntelang unterschätzt oder gar verschwiegen.»



