Wann kehrt die Normalität zurück?

Eine Frage beschäftigt derzeit praktisch alle: Wie lange dauert das noch? Eine ­Antwort auf diese Frage können Epidemiologen geben, die analysieren, wie sich Krankheiten ausbreiten. Sie warnten schon seit Januar vor der Situation, in der wir jetzt stecken, und berechnen nun in Modellen, was uns noch bevorsteht. Aber auch die besten Forscher können die Zukunft nicht exakt prognostizieren.

Warum ist es so schwierig, die nächsten Monate vorauszusagen?

Die Epidemiologen müssen für ihre Berechnungen Annahmen treffen und menschliches Verhalten in mathematische Werte packen. Diese Annahmen beruhen zwar auf Einschätzungen von Experten, sind aber trotzdem bloss Annahmen. Auf je mehr Annahmen eine Berechnung basiert, desto aussagekräftiger ist sie zwar. Doch gleichzeitig erhöht sich das Risiko, dass eine vielleicht nicht ganz exakte Annahme das Resultat in eine falsche Richtung lenkt.

Was kann die Berechnungen sonst noch beeinflussen?

Es gibt im Moment drei grosse Fragen, die den Verlauf der Epidemie ganz entscheidend prägen werden: Wann gibt es einen Impfstoff? Wann eine medikamentöse Therapie? Und wie gut hält sich die Bevölkerung an die Regeln zum Schutz vor Ansteckung? Obwohl weltweit viele Teams mit Hochdruck an einem Impfstoff arbeiten, rechnen Experten nicht damit, dass vor nächstem Jahr einer für viele Menschen vorliegen wird. Bei den Medikamenten könnte es, falls ein bereits existierendes gute Wirkung zeigt, deutlich schneller gehen. Doch auch hier gibt es Rückschläge. Die HIV-Medikamente scheinen nicht so gut zu wirken wie erhofft, die Studie zum Malaria-Medikament Chloroquin hält der deutsche Coronaviren-Experte Christian Drosten nicht für sehr aussagekräftig.

Warum ist die Prognose jetzt ­besonders schwierig?

«Wir haben wenig Erfahrungswerte und lernen jeden Tag Neues», sagt Richard Neher, Biophysiker an der Universität Basel. Neher hat ein Modell entwickelt, um den Fortgang der Covid-19-Epidemie zu berechnen. Weil es eine Pandemie wie diese sehr selten gebe, fehlten genaue wissenschaftliche Daten zu einzelnen Massnahmen wie beispielsweise der Schliessung der Schulen.

Wozu raten Schweizer Experten?

Die Schweizer Forscher Christian Althaus, Richard Neher und Marcel Sala­thé veröffentlichten am Donnerstag einen Überblick über die aktuelle Situation im «Swiss Medical Weekly». Dabei wiederholten sie ihren Aufruf nach flächendeckenden Tests. Zwar gibt es im Moment nach Aussagen des Bundesamtes für Gesundheit nicht genügend Testkits, doch die Epidemiologen fordern dazu auf, die nächsten Wochen, während die meisten Menschen zu Hause sind, gut zu nützen. Bevor man die Massnahmen wieder lockere, sollte eine umfassende Testinfrastruktur zur Verfügung stehen, die es dann erlaube, Infizierte und ihre Kontakte schnell zu identifizieren.

Gibt uns China einen Blick in die ­Zukunft?

Aus China kamen diese Woche gute Nachrichten. In Wuhan passieren kaum noch Neuansteckungen. Entscheidend wird sein, was geschieht, wenn die Behörden dort die strengen Massnahmen lockern. Fraglich ist allerdings auch, wie leicht sich die chinesische mit der hiesigen Situation vergleichen lässt. Die chinesischen Behörden haben bei der Bekämpfung der Epidemie auf drastische Überwachungsinstrumente zurückgegriffen, die bei uns kaum denkbar sind. Hoffen könne man nur, dass sich die Menschen hier ohne Zwang, dafür mit Einsicht an die Massnahmen halten.

Und wie lange dauert das alles noch?

Wenn sich alle an die Massnahmen halten, erwarten die Experten, dass die Fallzahlen in den nächsten Wochen nicht mehr exponentiell ansteigen. Wenn alles gut laufe, könnte sich die Situation bis Anfang Mai etwas entspannen. «Wenn wir die Fallzahlen drücken, können wir von den pauschalen Massnahmen wegkommen», sagt Neher. Dann könnte man sich einen Strategiewechsel vorstellen: Um die Schulen wieder zu öffnen und mehr öffentliches Leben zu ermöglichen, müsste die Schweiz allerdings eine umfassende Test-Infrastruktur aufbauen. Damit Infizierte und ihre Kontakte isoliert werden könnten – so, wie das asiatische Länder wie Südkorea oder Singapur vorgemacht haben.



