«Was hat Kolonialismus mit der Schweiz zu tun?»

So geht das nicht weiter! «Entscheidungen» müssten getroffen werden, sagte der Belgier, der eines Tages am Sitz der Schweizer Kreditanstalt in Luzern auftauchte. Völlig «überraschend», wie es in einem Brief der Bank heisst. Ohne finanzielle Hilfe ginge es nicht weiter, betonte der Mann. Mehrere Tausend Kilometer war er unterwegs gewesen, um sich für seine Forderung starkzumachen – vom Kongo in die Schweiz.

Der Belgier war nicht der Erste, der die Warnung aussprach. Bereits seit vier Jahren beschäftigten sich verschiedenste Schweizer Institutionen mit einer Plantage im Kongo, die 2500 Hektaren umfasste, also grösser war als das Gebiet der Stadt Genf. 2000 Menschen seien «auf Gedeih und Verderben» von dieser Plantage abhängig, heisst es in einem Bericht, der den Schweizer Behörden seit Jahren vorlag. Jetzt musste endlich gehandelt werden.

Noch heute, etwas mehr als vierzig Jahre, nachdem der Belgier die Bank in Luzern betrat, lässt die Plantage im Kongo niemanden mehr los, der von ihr gehört hat. Nicht zuletzt, weil sie ein Schlaglicht auf die koloniale Schweiz wirft, die heute durch Forschungen ins Bewusstsein gerückt wird. Zum Beispiel durch die Frage, wie Schweizer und ihre Unternehmen vom Kolonialismus profitierten – obwohl das Land selbst nie eigene Kolonien hatte. Wie eben auf dieser Plantage im Kongo.

Sie fürchte weder die Schwarzen noch die Leoparden

«Was hat das mit der Schweiz zu tun?» Wenn hierzulande vom Kolonialismus die Rede ist, ist dies fast immer der erste Impuls. Im Fall der Plantage im ehemaligen Belgischen Kongo lautet die Antwort: ziemlich viel. Das weiss man so genau, weil man erstmals die Akten zur Plantage ausgewertet hat. Und weil die berühmte Autorin Annemarie Schwarzenbach auf dieser Plantage zu Gast war, die von einem Schweizer Ehepaar betrieben wurde: vom Genfer Ami Paul Vivien und dessen Frau Hedwig, einer gebürtigen Thurgauerin.

Von ihr war Schwarzenbach begeistert, als sie Ende Juli 1941 nach mehrtägiger Flussfahrt auf der Plantage in Molanda eintraf: Die damals 51-jährige Hedwig, geboren in Gottlieben am Bodensee, müsse man sich als «eine schlichte und noble Bäuerin» vorstellen, «männlich nur im Auftreten und in der Arbeit, dabei liebevoll», schreibt Schwarzenbach in einem Brief. Bereits bei ihrer Ankunft im Kongo hatte sie fantastische Geschichten über Hedwig Vivien gehört: «Es hiess zum Beispiel, Madame Vivien arbeite neben Monsieur wie ein Mann; sie fürchte weder die Schwarzen noch die Leoparden, und sie schiesse sogar Elefanten. Ich fand später in Molanda, dass diese Geschichten auf Wahrheit beruhen.»

Aber obwohl Hedwig Vivien Elefanten tötete «und Neger sowohl anschreien wie notfalls verprügeln» könne, verstehe sie auch «Blumen zu pflegen», schreibt Schwarzenbach. Als sie zwei Tage lang krank war, habe Madame Vivien «so gut wie eine Mutter» für sie gesorgt. «Ich hoffe, dass ich in einer der nächsten, mondhellen Nächte mit Madame Vivien ausgehen kann, um einen Elefanten zu schiessen.»

Pulsadern aufgeschnitten und ins Irrenhaus geworfen

Als Annemarie Schwarzenbach 1941 im Kongo eintraf, lagen hinter ihr die wohl bisher schwersten Monate ihres Lebens: Während eines USA-Aufenthalts hatte sie einen psychischen Zusammenbruch erlitten und einen Suizidversuch unternommen – angesichts der Kriegserfolge der Nazis, nach Monaten des Drogenmissbrauchs und dem Tod ihres Vaters. «Ich habe die Nerven verloren», heisst es in einem Brief aus dieser Zeit, «meine Pulsadern aufgeschnitten – und geriet in einen fürchterlichen Kampf mit der ­Polizei und wurde ins öffentliche Irrenhaus geworfen.»

Im Kongo sollte alles anders werden: Hier wollte die 33-jährige Schwarzenbach wieder auf die Beine kommen, Artikel schreiben und sich als antifaschistische Kämpferin beweisen. Die politischen Umstände schienen ihr dafür geeignet, hatten sich der Französische und der Belgische Kongo doch von ihren Kolonialmächten losgesagt. «Während die Mutterländer die Qual der Niederlage ­erleiden, entwickeln die Kolonien eine immer grössere wirtschaftliche Stärke, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen», schreibt Schwarzenbach im Juni 1941, «es würde mich nicht überraschen, wenn der Krieg hier die Vereinigten Staaten Afrikas vorbereiten würde.» Im Französisch-Kongo wollte sich Schwarzenbach General de Gaulles France Libre anschliessen und für deren Radio Brazzaville arbeiten.

Annemarie Schwarzenbach im Kongo. Foto: Nachlass Annemarie Schwarzenbach, aus dem Buch «Auf der Schwelle des Fremden», von Alexis Schwarzenbach, Collection Rolf Heyne

Es kam anders: Als Schwarzenbach im heutigen Kinshasa eintraf, sah sie sich dem Verdacht ausgesetzt, sie sei ein «Nazi-Agent». So absurd, wie er auf Anhieb klingt, war der Verdacht nicht. Schwarzenbach hatte durch eine Ehe mit dem Diplomaten Claude Clarac schon vor mehreren Jahren ihren Schweizer Pass verloren: Seit 1935 war die Enkelin von Ulrich Wille, Schweizer General im Ersten Weltkrieg, Französin – und Frau eines Mannes, der im Dienst des feindlichen Vichy-Regimes stand. Wer würde ihr trauen? Offensichtlich fast niemand. Schwarzenbach gab ihre ursprünglichen Pläne auf und reiste auf Empfehlung von Bekannten mit einem kleinen Dampfboot mehrere Hundert Kilometer den Kongo-Fluss hoch, wo sich an einem Nebenarm die Plantage des Ehepaars Vivien befand.

Der politische Verdacht stürzte Schwarzenbach in eine schwere Krise. Das Leben auf der Plantage der Viviens erschien ihr deshalb leicht, was erklären kann, warum sie es in hellen Farben beschrieb. Denn wahrscheinlich hatten sich die Viviens gerade deshalb nach dem Ersten Weltkrieg für den Kongo entschieden: um ein Leben fernab der Kriegsereignisse in Europa zu führen. «Dort oben, in einer zugleich romantisch-lieblichen und friedlich grossartigen Landschaft, ahnte ich zum ersten Mal das volle Mass innerer Freiheit und tiefer, reiner Freude», schreibt Schwarzenbach. «Ja, dieser Ort in den Bergen des Bas-Congo war mir so etwas wie ein irdisches Paradies geworden.»

«Die Schwarzen arbeiten nicht gern»

Nach dem Preis dieser Freiheit fragte Schwarzenbach während ihres Aufenthalts auf der Plantage nicht. Im Gegenteil: In ihren Texten erschienen die Schwarzen fast durchgängig als unvernünftig – und arbeitsscheu: «Die Schwarzen arbeiten nicht gern», heisst es in einem Artikel der Schweizerin, «und man muss sie immer beaufsichtigen, was auf einer Plantage von 1200 Hektaren nicht leicht ist.» Solche Worte von einer Autorin wie Schwarzenbach erstaunen. Nicht zuletzt, weil sie auf Reisen durch die Südstaaten der USA in den Jahren 1936 und 1938 einen sehr klaren Blick auf die von Rassismus durchwirkten Machtverhältnisse gewonnen hatte: «Seit Generationen hat die herrschende weisse Klasse ihre ganze politische Anstrengung darauf gerichtet, die Suprematie der weissen über die schwarze Rasse zu erhalten», heisst es in ihren Reportagen.

Erst als sie im März 1942 Afrika verliess, fand sie etwas klarere Worte zu den Verhältnissen im Kongo, als ihr ein Bekannter den Vorwurf machte, sie – so Schwarzenbach – habe «die Eingeborenenpolitik der Kolonie in nachteiligem Licht und falsch beschrieben, während sie, im Gegenteil, fortschrittlich und human sei und zum Besten der Schwarzen diene. (Glaubte er dies wirklich???)».

«Sie tötet Elefanten, wenn es nötig ist» Brief von Schwarzenbach an die US-amerikanische Autorin Carson McCullers über das Leben auf der Plantage. Es folgt eine Übersetzung des Briefes. Klicken Sie hier, um den Brief im Original lesen zu können. Foto: Harry Ransom Center, Texas



Annemarie Schwarzenbach an Carson McCullers, 29. Juli 1941: «Liebste Carson, dies ist einer dieser sehr schönen und heiteren Morgen; die frühe Äquatorsonne ist noch nicht stark, sie spielt und kämpft aber mit der Sonne, dem Nebel und dem feuchten Grün der Palmen, der Blumen und dem Gras. Normalerweise bin ich um diese Zeit mit Madame V[ivien] unterwegs, der Besitzerin der Plantage, einer sehr freundlichen und sehr starken Frau mit den schönen, einfachen und würdevollen Zügen der Schweizer Bauern. Sie tötet Elefanten, wenn es nötig ist, und kümmerte sich allein um tausend Schwarze, als ihr Mann krank war und nach Europa zurückkehren musste. Sie ist beinahe eine legendäre Figur in der Region, und seit ich angekommen bin – ebenfalls Schweizerin, ebenfalls hosentragend, aussehend wie ein Junge, der vorgibt, auch eine Frau zu sein – glauben die Gombe- und die Gwaka-Schwarzn jetzt, dass alle Schweizerinnen von dieser Art sein müssen. – Selbstverständlich verstehen sie uns nicht, und wir sollten auch nicht so tun, als ob wir sie verstehen; ich habe erstaunliche Dinge über sie gehört, die im Dschungel leben, was uns bald töten würde. Ich habe eine alte hässliche Frau gesehen, die ihren Ehemann getötet und gegessen hat, und ich habe gestern einen alten Mann gesehen, der gekommen ist, um seinen Jungen von der Plantage zurück ins Dorf zu bringen, da der Junge an einer Lungenentzündung sterben wird; sie wollten ihn durch Zauberei retten, – er wird sicherlich auf dem Weg sterben. Ich habe in einem Dorf kleine Mädchen im Alter von sechs und acht Jahren gesehen, die geölt und mit Perlen und Federn geschmückt waren, die zur Trommel tanzten und sangen, während die Eltern sie an jeden Mann verkauften, der vorbeikam. Sie machen das ungefähr ein Jahr lang, bevor das Mädchen heiratet, aber sie wird [dann] bereits todkrank sein, hat oft keine Kinder und arbeitet nur für den Rest ihres Lebens. Sie alle leiden und haben grosse Angst vor schwarzer Magie, Gift, Leoparden, Elefanten und Krankheiten. Sie legen sich nackt in die feuchte und fiebrige Nachtluft, essen nie genug und handeln nie. Sie haben keinen Gott, keinen Ehrgeiz, keine Liebe.»

Annemarie Schwarzenbach starb im November 1942 – nach einem Fahrradunfall und mehreren Behandlungsfehlern – durch Sterbehilfe in der Schweiz. Hedwig Vivien kehrte 1946, nach einem Schlaganfall teilweise gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt, aus dem Kongo zurück in die Schweiz, nach Luzern, wo nun auch ihr Mann die Hälfte des Jahres seine Zeit verbringt. 1955 stirbt die Frau, die es mit Leoparden und Elefanten aufnahm. Ihr Mann wird 76 Jahre alt. Er starb im Februar 1970 ebenfalls in Luzern, nachdem er sechs Jahre zuvor – inzwischen fast blind – den Kongo für immer verlassen hatte.

Das Paar blieb kinderlos, aber Herr Vivien hatte vorgesorgt: Im Testament verfügte er, dass aus seiner Plantage eine Forschungsplattform der ETH werden sollte. So wollte er sein Lebenswerk sichern, das unter der belgischen Kolonialmacht hatte gedeihen können. Die ETH war skeptisch. Erst nach Protesten von Studenten, die gern eine Forschungsplantage gehabt hätten, schickte die ETH ein dreiköpfiges Expertenteam in den Kongo. Die Befunde der Professoren decken sich in vielen mit jenen von Heinz Rothenbühler, einem reformierten Pfarrer, der 1969 im Auftrag von Ami Paul Vivien nach Molanda gereist war. Rothenbühlers Eindrücke sind niederschmetternd: Die Plantage sei in schlechtem Zustand, defizitär, und fast 100 Prozent der Schwarzen hätten Malaria; viele litten an «Blutarmut, Verwurmung, Frambösie», einer schlimmen Hautinfektion, zudem an Geschlechtskrankheiten. Die Kindersterblichkeit liege bei über 50 Prozent.

Ein Science-Fiction-Roman mit dem Titel «Les Psychos»

Am schlimmsten fand Rothenbühler das Verhalten des belgischen Verwalters Désiré Flament, der die Plantage so heruntergewirtschaftet habe, dass er sie selbst günstig übernehmen könnte. Flament würde zudem das Heidentum begünstigen. Und eine Polygamie leben, «die nicht einmal das moralische Niveau der eingeborenen Polygamie erreicht. Trotz seiner Vermischung mit den Schwarzen verachtet er sie», so Rothenbühler. Flament scheint in dieser Zeit mit ganz anderem beschäftigt gewesen zu sein: Nach dem Tod von Ami Paul Vivien schrieb er auf der Plantage einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel «Les Psychos».

«In Dankbarkeit für treue Zusammenarbeit»: Gedenkmünze von Ami Paul Vivien für seine 1955 verstorbene Ehefrau Hedwig. Foto: Privat

In der Schweiz sind sich Anfang der 1970er-Jahre alle ihrer Verantwortung bewusst. Selbst die Kreditanstalt, die als Vermögensverwalterin eingesetzt wurde, argumentiert mit der Verantwortung der Schweiz gegenüber den Schwarzen, die noch immer auf ­Viviens Plantage lebten. Die ETH entwickelte mit Hilfsorganisationen ein Projekt, mit dem die Plantage gerettet und der Entwicklungshilfe dienen könnte. Kostenpunkt: 5 Millionen Franken.

Das Geld war da. Aber der Kongo hatte seit seiner Unabhängigkeit neue Machthaber. Als diese nicht auf die Vorschläge reagieren, verlieren die Schweizer die Geduld; im Juli 1972 gibt die ETH alle Pläne für Molanda auf. Und als im Februar 1973 Désiré Flament in der Luzerner Kreditanstalt auftaucht, auf aufgelaufene Schulden verweist und droht, die Plantage zu verlassen, beschliesst man kurzerhand, den Besitz zu liquidieren: Flament soll die Verträge mit den kongolesischen Arbeitern auflösen und alles, was bewegbar ist, verkaufen. Ein halbes Jahr später wird auch Flament entlassen. Bald fällt Viviens Plantage einem gewissen Mossi Mbatemago zu, der dem kleptokratischen Mobutu-Regime angehört haben soll.

Auf «Gedeih und Verderben» von der Plantage abhängig: 1969 besuchte Pfarrer Heinz Rothenbühler die Plantage der Viviens. Sehen Sie hier weitere Fotos, die Rothenbühler bei seinem Besuch auf der Plantage gemacht hat (Fotos: privat).



Ein Jahrzehnt später beschäftigt sich die Schweiz erneut mit der Plantage: 1980 schliesst man ein Abkommen mit Zaire, wie der Kongo nun heisst. Damit sollen Schweizer entschädigt werden, die ihren Besitz durch Verstaatlichungen verloren haben. 1,8 Millionen Franken erhält die Schweiz. Obwohl die Kreditanstalt noch 1976 der Ansicht war, «dass sowohl der Plantagenbesitz als auch das Grundeigentum des Erblassers als liquidiert zu betrachten sind», macht man Ansprüche geltend. Die Schweizer Entschädigungskommission hat Zweifel, ob diese berechtigt sind, spricht aber für die Plantage der Viviens 36 000 Franken, die 1990 einer Stiftung der ETH übergeben werden. Damit geht die Plantage in der Schweiz vergessen. Bis heute.

