Was man Volksvertretern schenken darf

Blumen, Wein und massenhaft Einladungen zu Apéros haben die neuen ­Nationalrätinnen und Nationalräte seit ihrer Wahl am 20. Oktober erhalten. Die Volksvertreter werden von allen Seiten umgarnt. Über welche Aufmerksamkeiten dürfen sie sich freuen, und wo ist Vorsicht geboten?

Was man als Parlamentarier annehmen darf, ist in der Schweiz nicht offiziell geregelt. Einzig das Korruptionsstrafrecht setzt ­gewisse Schranken. Als Orientierung dient der «Leitfaden zur Annahme von Vorteilen und zu Transparenz- und Offenlegungspflichten», der diese Woche von den Ratsbüros veröffentlicht worden ist. Generell wird den Bundespolitikern bei der Annahme von Geschenken empfohlen, «grösste Sensibilität und Zurückhaltung» zu wahren. Keine Gedanken machen muss sich der Politiker nur bei rein privaten Geschenken von Familienmitgliedern oder Freunden. Oder wenn das Geschenk klein und «sozial üblich» ist.

Was für Präsente und Angebote haben die Neugewählten in den vergangenen vier Wochen bekommen? Zwei Drittel der gegen 40 ­angefragten Nationalrätinnen und Nationalräte aus der Deutschschweiz haben die Fragen der SonntagsZeitung beantwortet. Sie alle würden mit Einladungen «bombardiert» – meist Schreiben mit vorgedruckter Unterschrift. Und ebenso einmütig betonen alle, dass ihnen im Gegensatz zu diesem Massenversand persönliche, handgeschriebene Gratulationen am meisten Freude bereiten.

Alle sind noch daran, die Geschenke zu verdanken. Sandra ­Locher Benguerel, SP, Graubünden, ist besonders dankbar für die selbst gestalteten Dankeskarten einer Freundin, gegen 400 davon habe sie bereits verschickt, viele würden noch folgen. Blumen und Bücher habe sie erhalten, «leider» keine Pralinés, schreibt Schoggifan Marionna Schlatter, Grüne, ­Zürich. «Null Pralinéschachteln, aber viel Wein», meldet ihr Parteikollege Kilian Baumann aus Bern. Auf die Frage, was er mit den Geschenken gemacht habe, ­antwortet der Biobauer sec: «Getrunken.»

Stadtplan von Bern und Bücher mit Politikerwitzen

Anna Giacometti, FDP, Graubünden, freut sich über eine Akten­tasche für Bern. Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP, St. Gallen, hat einen Stadtplan von Bern ­erhalten. Von den Töchtern gabs Stifte mit der Gravur «NRin».

Priska ­Wismer, CVP, Luzern, bekam Socken als Glücksbringer, Rüstmesser als Rüstzeug fürs Bundeshaus sowie Bücher über Luzern, damit sie ihren Kanton bestens vertreten kann, und solche mit Politikerwitzen, damit auch der ­Humor nicht zu kurz kommt in Bern.

Originell fand Benjamin Giezendanner, SVP, Aargau, den Gutschein von Gastro Aargau im Wert von 50 Franken, «einzulösen im Aargau». «Diese Art von Wirtschaftsförderung gefällt mir.» Lars Guggisberg, SVP, Bern, weist darauf hin, dass seine Wahl erst seit einer Woche feststeht. Bisher seien ein Lebkuchen und ein Topf Honig eingetroffen. Thomas Brunner, Grünliberale, St. Gallen, sagt, er habe «weder gezählt noch gewogen oder nach Preisschildern geforscht», ist sich aber sicher: «Nichts ist problematisch.»

Ab wann aber ist die Annahme von Geschenken oder Einladungen problematisch? Entscheidend sei, ob die Handlungsfreiheit aufgrund der Zuwendungen eingeschränkt werde, sagt SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Wird in Zukunft eine Gegenleistung ­erwartet? Macht man sich abhängig? Der St. Galler hat vor acht Jahren die erste «Transparenzinitiative» ins Leben gerufen, mit der die Nebeneinkünfte und Geschenke der Parlamentarier öffentlich gemacht werden sollen – und die nun neu lanciert wird. Als ungeschriebenes Gesetz gelte: «Alles, was man an einem Tag essen und trinken kann, darf man behalten.» Das könne ganz schön viel sein in Anbetracht der Konsumfreudigkeit mancher Politiker, fügt Reimann an.

Kirchenbesuch, Velotour und Grippeimpfung

Einige der Neo-Nationalräte sind unsicher, ob sie eine Einladung für eine Hotelübernachtung in Bern akzeptieren würden, «wohl eher nicht», schreibt Jörg Mäder, Grünliberale, Zürich. Auch Reimann hat damals bei seiner Wahl 2007 einen Gutschein für eine Nacht im Berner Grandhotel Bellevue Palace erhalten und gesteht, ihn eingelöst zu haben. Aber: Das Luxushotel habe ihn nicht als künftigen Gast gewinnen können, er steige im Ibis Budget ab. Sein Rat an die Neuen: «Unabhängig und transparent bleiben!»

Ein Rat, den Felix Wettstein, Grüne, Solothurn, bereits umsetzt. Er hat jede einzelne Einladung, ­jedes Give-away auf seiner Website öffentlich gemacht. Die Bilanz nach einem Monat: 71 Lobby-­Kontakte, 53 Briefe, 14 E-Mails und 4 kleine Pakete mit Geschenken (2 Bücher, Ladegerät, Kartenspiel). Die meisten Schreiben kamen aus dem Gesundheitswesen (15), gefolgt von Wirtschaftsverbänden (14). Von der Einladung zu einer Ausfahrt von Swiss Cycling über ein Konzert in der Kirche Jesu Christi bis zum Gutschein für eine Grippeimpfung ist (fast) alles dabei.



