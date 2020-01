Das Klima ist das Problem, nicht das Wetter

US-Senator Jim Inhofe erlangte vor ein paar Jahren weltweite Berühmtheit, als er bei einer Rede triumphierend einen Schneeball aus einer Plastiktüte holte. Für ihn der endgültige Beweis, dass es den Klimawandel nicht gibt. Sein Fehler: Er verwechselte Wetter und Klima. Ein Fehler, den anscheinend auch viele Schweizer Bergbahnen begingen. Statt sich auf den Klimawandel vorzubereiten, investierten sie oft unnötig in mehr Infrastruktur für Skifahrer. Die Folge: Die Hälfte der Bergbahnen können laut einer neuen Studie der Hochschule Luzern ihre Investitionen nicht mehr selbst finanzieren.

Dass sich das Klima erwärmt, ist nicht erst seit gestern bekannt. Gerade tiefer gelegene Gebiete hätten gut daran getan, frühzeitig zu überlegen, wo sie investieren: in neue Sessellifte oder besser in Winterwanderwege und andere Angebote, die nicht abhängig vom Schnee sind? Doch genug dramatisch wurde es in den letzten Jahren zu selten. Immer wieder kam der Winter doch noch, es gab ein paar Tage tollen Pulverschnee und klingelnde Kassen. Den Klimawandel wollte man nicht sehen und investierte ins Skiangebot. Denn: Auch wenn immer wieder beteuert wird, Wanderer seien willkommen – das grosse Geld bringen sie nicht, weil sie nicht den ganzen Tag Lift und Gondel fahren.

Also will man die Skifahrer so lange wie möglich bei der Stange halten. Schnee kann man zur Not ja selbst herstellen, dachten viele und kauften teure Beschneiungsanlagen. Das Problem: Schnee bleibt nur bei Minusgraden liegen. Hier kommt der Unterschied ins Spiel, den Senator Inhofe nicht begriff: Wetter in Form von (Kunst-)Schnee kann man bis zu einem gewissen Grad selbst herstellen. Doch wenn das Klima sich weitererwärmt, produziert die Beschneiungsanlage irgendwann höchstens noch Material für schnell schmelzende Schnee­bälle.



