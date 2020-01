Wenn Medien die Arbeit von Aufsichtsbehörden machen

Die Geschichte wiederholt sich. Dank Recherchen von Journalistinnen und Journalisten kommen immer wieder skandalöse Fälle ans Licht, in denen Patienten zu Schaden kommen, weil Ärzte ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben. Ein Problem ist dabei auch die zu passive Rolle der Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic. So machte das Recherchedesk der Tamedia vor einem Jahr den Fall eines Bandscheiben-Implantats publik, das Patientinnen und Patienten schwer geschädigt hatte. Das führte zu Ermittlungen der Berner Staatsanwaltschaft gegen einen mutmasslich fehlbaren Arzt. Im neuesten Medizinskandal zeigt sich, dass mehrere Dutzend, möglicherweise sogar mehr als hundert Kinder wegen eines Medikaments schwer hirngeschädigt zur Welt gekommen sind. Ärzte und Heilmittelbehörde wussten längst über die Gefahren Bescheid, doch viele Eltern erfuhren davon erst aus den Medien.

Man fragt sich: Wird da bewusst etwas verschwiegen?

Das allein ist schon schlimm genug. Doch nun will niemand die Verantwortung übernehmen. Der Pharmakonzern, der über Jahre mit dem Medikament Milliarden verdient hat, weist jede Schuld von sich. Ebenso die verschreibenden Ärzte. Ein Schlag ins Gesicht der Eltern ist auch ein kürzlich publizierter Swissmedic-Bericht. Darin heisst es, die Fälle lägen «fast durchwegs» 10 bis 20 Jahre zurück. Das tönt nach: alles lange her, alles halb so schlimm. Doch Recherchen zeigen, dass viele betroffene Kinder unter zehn Jahre alt sind und Swissmedic sogar Kenntnis hat von Geburten aus dem Jahr 2017 hat. Man fragt sich: Wird da bewusst etwas verschwiegen?

Jedenfalls bedeutet dies, dass Ärzte das Medikament noch verschrieben haben, als die Gefahren jedem halbwegs geschulten Mediziner längst hätten bekannt sein müssen. Zudem hat die Heilmittelbehörde zu spät mit Nachdruck gewarnt, und ihre Mitteilung an die Ärzte blieb teilweise wirkungslos. Das zeigt: Die Schweiz braucht ein besseres Frühwarnsystem und schärfere Sanktionsmöglichkeiten gegen fehlbare Ärzte. Swissmedic müsste über ein Register verfügen, in dem potentiell gefährliche Medikamente, die Ärzte verschreiben, oder Implantate, die sie einsetzen, erfasst werden.

Um dies zu erreichen, braucht es eine Heilmittelbehörde, die dies mit Nachdruck fordert und Politiker und Politikerinnen, die dafür gesetzliche Grundlagen schaffen.

Für die betroffenen Familien wäre jetzt ein Entschädigungsfonds, wie er für Asbestopfer möglich war, eine grosse Hilfe. Dann hätten die Eltern wenigstens ihre finanziellen Sorgen los.



