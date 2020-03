Weshalb wir nun alle Toilettenpapier kaufen

Es sind Szenen, wie man sie in der Schweiz seit dem letzten Weltkrieg wohl nicht mehr gesehen hat. Am Freitag und Samstag waren in den Supermärkten ganze Gestelle leer gekauft. Wo sonst Teigwaren in allen möglichen Variationen standen, klaffte plötzlich eine ­grosse Lücke. Vielerorts gab es ein Gerangel um die letzten Packungen, als würden die Läden nun für Wochen schliessen.

Rational ist dies nicht. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass bald Nahrungsmittelknappheit herrschen könnte. Selbst in den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Gebieten in ­Italien bleiben die Lebensmittelgeschäfte offen. Wahrscheinlich ist das den meisten Leuten bewusst – und trotzdem greifen sie zu.

Erst recht eigenartig ist, dass plötzlich auch Toilettenpapier als ein überlebenswichtiges Gut gilt, das es in Massen zu kaufen gilt. Sich der Dynamik zu entziehen, geht kaum. Es ist wie verhext: Selbst wenn man den Kampf um die Papierrollen lächerlich findet – sobald man feststellt, dass sich in allen Einkaufswagen die Packun­gen türmen, kommt man ins Zweifeln. Und holt sich vielleicht auch eine. Falls es denn noch hat.

Kann man widerstehen, bleibt ein ungutes Gefühl. Was, wenn die Leute doch recht haben?

Es ist dieser Herdentrieb, der die Menschen zu Hamsterkäufern macht. Ist ein Gestell fast leer, greift man auch bei einem Produkt zu, das man gar nicht auf der Liste hatte: Wenn es so begehrt ist, muss es ja wichtig sein. Beim Toilettenpapier kommt laut Psychologen ein zusätzlicher Aspekt ­hinzu: die Grösse der Packung. Allein das Volumen sorge für ein Gefühl der Sicherheit. Viel mehr als ein Mini-Fläschchen Desinfektionsmittel.

Zurzeit ist dies alles ganz spannend zu beobachten. Was aber passiert, wenn lebenswichtige Güter tatsächlich knapp werden, will man dann doch lieber nicht erfahren.



