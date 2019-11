Wie Firmen den Freitagseffekt ausnutzen

Kommunikationsberater empfehlen ihren Kunden, schlechte Nachrichten möglichst am Freitag gegen Feierabend zu veröffentlichen. Dann sind die Medien nicht mehr so aufmerksam und die Kunden oder Aktionäre mit dem Kopf schon im Wochenende.

So veröffentlichte der Bankrat der Nationalbank kurz vor Weihnachten, am Freitagabend des 23. Dezembers 2011, eine kurze Medienmitteilung: «Gerüchte gegen den Präsidenten des ­Direktoriums erweisen sich als haltlos.» Es sei nichts dran an den Gerüchten um private Geldtransaktionen von Nationalbank-Chef Philipp Hildebrand, mit denen er sich im Zusammenhang mit der Einführung des Euro-Mindestkurses persönlich bereichert haben solle. Thema erledigt, lasst uns Weihnachten feiern – der Zeitpunkt schien ideal gewählt. Die Rechnung ging dann doch nicht auf. Es dauerte etwas länger, aber der Fall war zu brisant. Hildebrand musste den Hut nehmen.

Den Freitag-Effekt haben nun drei Forscher der IE-Universität in Madrid genauer erforscht (Diestre, Barber und Santaló: «The Friday Effect»). Dazu untersuchten sie die Berichterstattung über ­Sicherheitswarnungen der US-Arzneimittelsicherheitsbehörde FDA. Gibt es bei Medikamenten Probleme, die die Gesundheit der Patienten gefährden könnten, löst die FDA eine Warnmeldung aus. Warnungen, die am Freitag erfolgen, werden deutlich schlechter weiterverbreitet. In den sozialen Medien – zum Beispiel unter Ärzten – bewirkt der Freitagseffekt einen Reichweitenverlust von etwa einem Drittel, in den traditionellen Medien kostet er mindestens ein Viertel Reichweite. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ­Warnung überhaupt nicht weiterverbreitet wird, ist am Freitag ­bedeutend höher als an anderen Wochentagen.

Freitagsalarme erhöhen die Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichen Komplikationen und Todesfällen messbar, wie die Forscher zeigen. Würden die Warnungen an einem anderen Wochentag verbreitet, könnten ernsthafte Komplikationen um 6 bis 15 Prozent und Todesfälle um 22 bis 36 Prozent reduziert werden, schätzen die Forscher. Das ist besonders gravierend, weil am Freitag am meisten Warnungen verschickt werden. Das ist kein Zufall: Die Firmen, die am meisten bei der Aufsichtsbehörde lobbyieren, veröffentlichen ihre Warnungen überdurchschnittlich häufig an einem Freitag. Sie nutzen ihren Einfluss offenbar, um den Zeitpunkt zu beeinflussen. An Freitagen sollten die Medien also besonders wachsam und misstrauisch sein.



