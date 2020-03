«Hoi, i bi d’Ilira», sagt die junge Frau, 25, mit den langen schwarzen Haaren und dem schwarzen Hoodie, als sie die Redaktion betritt. Wenige Momente später tönen ihre vier Oktaven – Whitney Houston konnte drei – durch das kleine Videostudio. Ilira singt sich ein, um uns ihr neues Lied vorzustellen, dazwischen schminkt sie ihre Lippen nach, lässt sich von ihrem Manager das Gesicht pudern, ein anderer junger Mann hält währenddessen ihre Handtasche. Der Gitarrist macht sich bereit, sie zu begleiten, wenn sie zu den Zeilen «treat me like I’m royalty» ansetzt. Sie singt, sie möge Männer mit Manieren, die nicht wütend werden, wenn sie als Frau «Standards» habe.

«Eine gute Message», findet Ilira, die auch singt, dass sie, anstatt dem Traumprinzen ewige Hingabe zu schwören, niemanden mehr liebt als sich selbst, dass «Girls» niemand anderen brauchen, um sich ihre Träume erfüllen zu können und es ja nicht versäumen sollten, sich eine Portion «extra fries» zu gönnen.

Die Empowerment-Zeilen, die Ilira zusammen mit einem Co-Writer selbst schreibt und die Musik dazu komponiert, schmettert sie nicht in anklagenden, wütenden Tönen, nein. Sie wickelt sie in Bubblegum-Pop mit R’n’B-Einschlag, ganz ohne moralisierenden Unterton, ausserordentlich mainstreamtauglich. Die Videoclips zu den Liedern – opulente, kitschige Welten, in denen fast nur Frauen zu sehen sind. Wenn ein Mann vorkommt, wird er gerne stehen gelassen beziehungsweise vom fliegenden Teppich gestossen.

Ilira werde oft als Diva abgestempelt, wenn sie als Frau im Musikbusiness etwas einfordert. Foto: Andrea Zahler

«Wieso ich nicht einfach über Liebe singe?» Weil Gleichberechtigung wichtig sei, «ich bin Feministin». Die Leute nicht nur mit Musik, sondern auch mit Inhalten bewegen, wenn sie nun, da ihre Karriere läuft, endlich die Möglichkeit dazu habe. Lange sei sie nicht gehört worden, als Frau, als Musikerin. 2010 wählte man Anna Rossinelli als Schweizer Vertreterin für den Eurovision Song Contest, nicht Ilira. Sie wusste nicht wie einsteigen ins Business.

Bis sie 2017 vom deutschen Rapper Prinz Pi auf Instagram entdeckt wurde – ein modernes Märchen. Der Prinz hörte ihre Stimme und war begeistert. Was er nicht wusste: Damals hatte Ilira keinen Produzenten, sie sang über einen überteuerten Trapbeat – «500Stutz» – den sie sich zuvor online gekauft hatte. Damals, so sagt sie, folgten ihr 200Leute, sie hatte Bilder mit ihrer Mutter und von ihrer Katze auf ihrem Profil. «Frag mich nicht, wie der Typ auf mich gekommen ist.» Zufall vielleicht.

Heute lebt Ilira in Berlin, hat ein Management, einen Plattenvertrag, fliegt für Aufnahmen ihrer Songs mal nach London, mal nach Los Angeles. Sie singt vor grossem Publikum, ihre Videos auf Youtube werden millionenfach geklickt – allen voran «Fading» zusammen mit dem bekannten Musikproduzenten Alle Farben, für das sie Platin und Gold erhielt. Aus 200 wurden über 40’000Followers auf Instagram, die weniger Katzen und mehr Ilira zu sehen bekommen, gerne mit viel Goldschmuck, kunstvollem Make-up, rotem Lackmantel, neongrünem Top mit Puffärmeln. Extravagant, knallig.

Ihr Selbstbewusstsein komme bis heute nicht immer gut an. «Einsam», sei es als junge Frau im Musikbusiness. Die meisten Produzenten, Manager, Künstler: Männer. «Wenn man als Frau etwas einfordert, wird man schnell als Diva abgestempelt.» Sie tut sich schwer damit. «Wäre man ein Typ, würde man dafür gefeiert werden», hängt sie an.

Abgehoben oder eingebildet wirkt sie nicht, ebenso wenig ihre Entourage, die sich extra einige Stühle weiter weg gesetzt hat und beinahe flüstert, damit das Interview nicht gestört wird. Ilira möchte zum Gespräch nur einen Kaffee, schwarz. Keine Extras. Sie spricht ruhig, freundlich, lacht. Erzählt, wie es anfing, mit der Musik. «Ich habe Pop gesungen, seit ich klein war, seit ich Britney kenne.» Danach hörte sie sich durch von Nirvana bis Rihanna. Britney Spears hörte sie damals auf CD in einem Dorf im Berner Oberland.

Dort wuchs Ilira als Kind einer Albanerin und eines Kosovaren auf. Damals wünschte sie sich, als Schweizerin gesehen zu werden. Oft aber habe die Herkunft ihrer Eltern mehr gewogen als das, was sie leistete, wer sie war. Kategorie: «Ausländer», trotz Schweizer Pass, trotz Geburtsort Schweiz. «Das war schwer für mich.» Aufs Gymnasium ging sie trotzdem, obwohl sie spürte, dass einige Lehrpersonen sie nicht auf diesem Weg sahen.

«Mittlerweile hat sich meine Herkunft für mich zum Vorteil gewandelt», sagt Ilira. Der Kosovo sei spannend, man kenne Albanerinnen, die weltweit die Charts erobern – Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, Era Istrefi, Ava Max.

Heute fühlt sich Ilira als Schweizerin und Albanerin zugleich, sagt, sie verbinde albanische Herzlichkeit mit schweizerisch fleissiger Arbeitsmoral. «Krass» sei es gewesen, an einem der grössten Festivals im Kosovo aufzutreten, dem internationalen «Sunny Hill Festival», organisiert von Dua Lipa und ihrem Vater. Ilira war sich bewusst, dass sie vor einem Publikum singt, das von internationalen Acts weit weniger verwöhnt ist als jenes in der Schweiz oder Deutschland. «Die Euphorie war riesig.»

Sie schwärmt weiter, wie stark, mutig und unabhängig die albanischen Frauen im Musikbusiness seien, wie sie Haut zeigen, ohne vulgär zu wirken und ohne Angst zu haben, was andere darüber denken – Vorbilder, auch für sie. Und die albanischen und kosovarischen Frauen im Alltag von bis heute konservativ geprägten Gesellschaften, abseits des internationalen Glamour? «Natürlich ist es ein Problem, dass viele Mädchen von ihren ‹männlichen Vorgesetzten›, ihren Vätern, Brüdern, Ehemännern eingeschränkt werden.» Ilira aber glaubt, dass es vorangeht, dass die Frauen sich auch im Kosovo und in Albanien und darüber hinaus immer mehr befreien. Überall auf der Welt gebe es bis heute Baustellen, Leute, die glauben, Frauen wollten Männern etwas wegnehmen, wenn sie gleich viel einfordern. «Deshalb müssen wir dranbleiben.»

Über die sozialen Medien erhält sie Nachrichten von Frauen aus Dubai, dem Iran, dem Irak. Sie schreiben ihr, wie toll sie das Lied «Do it yourself» finden. Ilira strahlt. Das motiviere sie. Nachrichten, in denen sie für ihr Engagement angegriffen wird, hält sie aus, wie 2018, als die erste Pride in Pristina stattfand und Ilira die queer community mit Facebook-Posts öffentlich unterstützte. «Ich bin nicht neutral.»

Sie ist sich bewusst, dass auch sie mit wachsender Reichweite für immer mehr Junge zum Vorbild wird, gehört wird mit dem, was sie sagt, auch wenn sie nicht singt, die Jungen verfolgen, was sie neben der Bühne tut. Gangster-Attitüden, um es nach ganz oben zu schaffen – Stichwort Loredana, die umstrittene Rapperin, die mutmasslich in einen Betrugsfall verwickelt ist –, gehören nicht zu dem, was sie weitergeben möchte, auch wenn sie sagt, dass sie zu wenig über den Fall der kosovo-albanischen Rapperin wisse und eine Frau im Deutschrapbusiness per se erfreulich sei.

Ilira hat ihren ganz eigenen Stil gefunden, um die Karriereleiter nach oben zu klettern. Einen bunten, auch mal selbstironischen, einen mit klarer Haltung, aber nie mit Drohfinger, einen, der in schwarzem Hoodie oder Lack-Plüsch-Outfit daherkommen kann, aber immer glaubwürdig wirkt. Sie ist authentisch, mutig, sich selbst. So, wie sie alle Frauen sehen möchte. «Tschou, machs guet», sagt sie zum Abschied und lässt «Royalty» noch tagelang im Kopf weitertönen.

Rita Orabekannt für: «Let you love me», «Anywhere», «Your Song», «R.I.P.»





Rita Sahatçiu Ora wurde 1990 in Pristina geboren. Die Stadt zeigte sie einem weltweiten Publikum im Videoclip zu ihrem Lied «Shine ya light». Wenige Monate nach Ritas Geburt wanderte die Familie nach London aus. 2010 erhielt sie einen Plattenvertrag. Ihr damaliger Boss: Jay-Z. 2012 ging sie mit Coldplay auf Tournee und veröffentlichte ihr erstes Album. Seither schaffen es ihre Lieder regelmässig in die Charts. Nebenbei designte sie unter anderem Klamotten und Schuhe für Adidas, war Mentorin bei der britischen Castingshow «The Voice», spielte in «50 Shades of Grey» und «Fast and the Furious 6» mit und modelt. 2018 entspann sich eine Kontroverse um ihr Lied «Girls», das sie zusammen mit Bebe Rexha und Cardi B veröffentlichte. Das Lied handelt von Bisexualität – und ist laut kritischen Stimmen zu stereotypisch. Die Kritik bewog Rita Ora dazu, sich selbst als bisexuell zu outen. Sie habe mit dem Lied jungen Frauen Mut machen wollen, zu sich und ihrer Liebe zu stehen.

Dua Lipabekannt für: «Blow your mind», «Hotter than Hell», «New Rules», «Be the one»



Dua Lipa – Dua bedeutet «Liebe» auf Albanisch – wuchs in London als Tochter kosovo-albanischer Eltern auf. Ihr Vater, Dukagjin Lipa, war in der alten Heimat Rockmusiker. Als sie 11 Jahre alt war, entschloss sich die Familie, nach Kosovo zurückzukehren. Dua hingegen wollte Karriere als Sängerin machen und ging deshalb mit 15 zurück nach London. Erste musikalische Schritte machte sie mit Coversongs. Heute sind ihre eigenen Lieder weltberühmt. 2018 erhielt sie zwei Brit Awards, nebst diversen anderen Auszeichnungen. In der Schweiz zählt sie auf Spotify zu den meistgestreamen Sängerinnen. Sie macht sich öffentlich regelmässig stark für Gender Equality. Als sie auf dem Cover der britischen «Vogue» erschien, sprach sie in derselben Ausgabe über Feminismus. Ihr Lied «New Rules» wurde von vielen gefeiert als Schlussmach- und Female-Empowerment-Hymne.

Bebe Rexhabekannt für: «Meant to be», «I got you», «Take me home», «In the name of love»



Bebe Rexhas Eltern stammen aus Nordmazedonien. Sie kam 1989 in Brooklyn, New York, zur Welt als Bleta Rexha. Als Kind stand sie auf Musicalbühnen, später schrieb sie erst Songs für andere – Selena Gomez, Rihanna, Eminem. 2014 veröffentlichte sie ihre erste eigene Single. Heute erreichen ihre Lieder Spitzenpositionen, und Bebe singt mit anderen Musikgrössen wie Cardi B, David Guetta oder Rita Ora. 2019 verwehrten ihr Designer, sie für die Grammys einzukleiden, wegen ihrer angeblich zu grossen Grösse. Sie konterte auf Instagram: «We are beautiful any size!» Und ging natürlich zur Preisverleihung. Sie macht sich stark für Body Positivity und gegen Sexismus – den die Sängerin, Songwriterin und Produzentin selbst auch in der Musikbranche erlebt.

Era Istrefibekannt für: «Bonbon», «Redrum», «Selfish», «Sayonara»



Ihre ersten grossen Hits sang Era Istrefi, geboren 1994 in Pristina, auf Albanisch. Bereits ihre Mutter war eine bekannte Sängerin im ehemaligen Jugoslawien. 2014 veröffentlichte Era ihre Debütsingle «Mani për money». 2015 schoss ihr «Bonbon» an die Spitze der albanischen Charts. Im Jahr darauf erschien die englische Version des Liedes und trat damit seinen Weg in die internationalen Charts an. Jedoch hinderte sie ihr kosovarischer Pass, frei zu reisen und aufzutreten. Deswegen erhielt sie laut kosovarischen Medienberichten 2017 den albanischen Pass, per Dekret von oberster Stelle, vom damaligen Präsidenten Albaniens, Bujar Nishani. Für die Fussball-WM 2018 in Russland lieferte Era zusammen mit Will Smith und Nicky Jam den offiziellen Song «Live It Up». Eras letzte Single erschien auf Englisch. Für ihre Schwester Nora Istrefi, ebenfalls Sängerin, machte sie 2019 eine Ausnahme. Das Duett «Nuk E Di» singen die Schwestern auf Albanisch. Era Istrefi trat unter anderem an der Pride in New York auf. In einem Liebesbrief, veröffentlicht auf billboard.com, schrieb sie der queer Community: «Danke für die unendliche Inspiration und die Farben, die ihr ins Universum bringt. (...) Lasst euch von niemandem stoppen, zu lieben.»



