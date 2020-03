Willkommenskultur für ein Virus

Hat der Bundesrat die Grenzen zu Italien zu spät geschlossen? Ziemlich sicher. Wohl aus Angst, die zahlreichen Gegner der Personenfreizügigkeit in ihrer Skepsis zu bestätigen, hat man sehr lange gezögert, obwohl der europäische Herd der Coronavirus-Epidemie seit Wochen in Italien zu verorten ist. Nichts wäre also naheliegender gewesen, und alle die Argumente, die von unseren Beamten und Politikern gegen bessere Grenzkontrollen vorgebracht worden waren, haben sich als Vorwände herausgestellt. Wenn die Tessiner Spitäler dringend auf ihr italienisches Personal angewiesen sind, was ohne Zweifel zutrifft, dann lässt sich dieses Problem mit Ausnahmeregelungen lösen – wie es ja nun auch geschehen ist. Doch am 17. Mai wird über die Begrenzungsinitiative der SVP ab­gestimmt (so Gott will), und offenbar befürchten manche in Bern, dass das Coronavirus mitentscheidet. Die SVP möchte die Personenfreizügigkeit mit der EU kündigen.

Vermutlich macht sich der Bundesrat zu Recht Sorgen. Hat sich nicht erneut gezeigt, dass offene Grenzen erhebliche Risiken bergen? Gewiss, im Notfall darf man Kontrollen einführen, ohne damit gegen die bilateralen Abkommen zu verstossen, und genauso hat es der Bundesrat endlich beschlossen. Umso mehr wirkt sein Zaudern unsinnig, wenn nicht verantwortungslos. Warum so lange warten? Singapur wird allerorten gelobt, weil es schneller und wirkungsvoller auf die Epidemie reagiert hat, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass kaum ein Land so wenige Infektionen kennt. Und welchen magischen Trick hat Singapur angewandt? Unter anderem die Grenzen streng kontrolliert. Wer einreiste, dem wurde sogleich die Temperatur genommen, wer sich als krank erwies, überstellte man in die Quarantäne.

Immerhin, unser Bundesrat steht nicht allein da: Kaum eine Regierung in Europa hat es besser gemacht, nur peu à peu traut man sich, die alten Grenzen wieder zu errichten, so gross scheint die Angst, dass aus dem Provisorium ein Dauerzustand heranwächst. Wenn es je eines Beweises bedurft hätte, dass die europäischen Politiker die Personenfreizügigkeit zu einem Goldenen Kalb gemacht haben, um das wir alle tanzen, selbst wenn es uns dabei schwindlig wird und der eine oder andere zu Boden geht, dann hat diesen das Coronavirus erbracht. Rational wäre es gewesen, das offene Grenzregime im Schengen-Raum für eine gewisse Zeit aufzuheben – selbst wenn man daran glaubt, dass es wirtschaftlich von grossem Nutzen ist, wofür manches spricht. Doch viele Politiker in Europa trauen ihren Wählern nicht mehr über den Weg – oder besser: Sie ahnen, dass manche Bürger das Goldene Kalb inzwischen für überschätzt halten, besonders wenn eine Seuche den Kontinent überzieht. Ob die Wähler ihre Politiker einst dafür bestrafen, ist offen. Epidemien sind Katastrophen, Epidemien machen aber auch Politiker. Wer sich bewährt, dem winkt die Unsterblichkeit, wer versagt, fährt in die Hölle.

Während immer nervöser über die wirtschaftlichen Verheerungen gesprochen wird, die diese Epidemie hinterlässt, sind die politischen Folgen bisher seltsamerweise im Hintergrund geblieben – abgesehen von der Tatsache oder je nach Standpunkt: der Schadenfreude, dass Donald Trump, der amerikanische Präsident, durchaus in Schwierigkeiten geraten könnte, je länger er die Lage nicht in den Griff zu bekommen scheint. Doch andere Kandidaten stehen ebenfalls auf der Liste, ob Länder oder Politiker, und die Implikationen sind unerfreulich. Italien weist seit Jahrzehnten kaum mehr Wachstum auf, kein Land ist mittlerweile so unstabil geworden, weshalb der aktuelle Zusammenbruch enorme Gefahren bedeutet. Wenn aber das hoch verschuldete Italien im Chaos versinkt, dann ist die gesamte Eurozone betroffen, und diese Krise verlangt nach fähigen Politikern, wie sie in der EU derzeit weit und breit nicht zu sehen sind. Merkel? Macron? Orban? Mickey Mouse? Nicht zuversichtlicher stimmt China: Das Regime stürzt ab, sollte sich das Land nicht rasch von den wirtschaftlichen Wunden erholen, die das Coronavirus gerissen hat.

Und die Schweiz? Wer die Pressekonferenz des Bundesrates am Freitag mitverfolgt hat, kann sich des Eindrucks der fast aufreizenden Stabilität nicht erwehren. Schon die schleppende, bedächtige Sprache der Magistraten machte schläfrig, aber auch sicher: Selbst wenn die Grenzen zu lange offen blieben, die Schweiz wird auch diese Krise politisch verdauen wie eine Kuh. Stundenlang wird gekaut, bis nichts mehr vorhanden ist. Weder das Virus noch die Angst.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App