Winterthurs Untergang

Diese Woche wurde bekannt, dass zwei Industriefirmen ihren Sitz in Winterthur aufgeben, um in andere Kantone zu ziehen. Während Zimmer Biomet, ein amerikanisches Unternehmen der Medizinaltechnik, sich in Zug niederlässt, verschiebt Wärtsilä, ein finnischer Schiffsmotorenhersteller, seine Administration nach Frauenfeld im Thurgau, einem Kanton, der früher vor allem für Apfelmost berühmt war, sicher nicht für Industrie. Wenige Wochen zuvor hatte Rieter, ein Maschinenbauer, angekündigt, seine Produktion in Winterthur-Töss einzustellen, ausgerechnet an jenem Ort, wo die Firma 1833 ihre erste Fabrik errichtet hatte, nachdem sie schon 1795 gegründet worden war. Es handelt sich um eines der ältesten Unternehmen der Schweiz. Von genauso historischer Tragweite ist der Abzug von Wärtsilä und Zimmer Biomet: Beide Gesellschaften hatten vor Jahren Reste des Sulzer-Konzerns aufgekauft, und die Abteilungen, die nun verlegt werden, galten einst als Geldmaschinen von Sulzer, einer Firma, die heute nur mehr ein Schatten ihrer selbst ist. Zu deren besten Zeiten arbeiteten rund 14'000 Menschen bei Sulzer in Winterthur, heute dürften es noch ein paar Dutzend Manager, Forscherinnen, Abwarte und Sekretärinnen sein. Produziert wird anderswo.

Insgesamt verliert Winterthur mehr als 350 Arbeitsplätze und darüber hinaus Steuereinnahmen von etlichen Millionen Franken. Was aber viel schwerer wiegt: Winterthur, einst eine der wichtigsten und selbstbewusstesten Industriestädte unseres Landes, hat einen weiteren Tiefpunkt ihrer Deindustrialisierung erreicht. In den vergangenen Jahren ist die Stadt zwar stark gewachsen, und nirgendwo gibt es Armut zu beklagen, doch der grösste Arbeitgeber stellt nicht mehr die Maschinenindustrie oder die Versicherungswirtschaft dar, also der private, produktive Sektor, sondern die Stadtverwaltung, – wo man in erster Linie mit Geld hantiert, das man nicht selber verdient hat. Wohlstand wird hier nicht geschaffen, sondern im besten Fall umverteilt, im schlimmeren beseitigt.

Winterthur verfüge nach wie vor über genügend Arbeitsplätze, liess Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) ausrichten, etwas trotzig, oder auch naiv – doch was sollte er anderes sagen? Er gehört zu jenen typischen bürgerlichen Politikern, die es wohl besser wissen, sich aber längst nicht mehr in der Lage sehen, eine Entwicklung abzubremsen, die uns langfristig kaum helfen wird. Der Staat wächst, der private Sektor zieht ab oder schrumpft, und obschon unser Staat dauernd teurer wird, scheinen die Probleme, die er zu bewältigen sich vornimmt, nicht kleiner, sondern immer grösser zu werden. Wie lässt sich dieses Paradox erklären? Entweder haben die Schwierigkeiten objektiv zugenommen, was unwahrscheinlich wirkt angesichts der Tatsache, dass die Schweiz seit 1291 noch nie so reich war wie heute, oder aber der Staat hat sich übernommen: Die Beamten und Politiker trauen sich alles zu, auch Dinge, die sie besser anderen, zum Beispiel den Unternehmern oder privaten Organisationen, überlassen sollten. Wenn der Staat aber in einem Bereich scheitert, so das zweite Paradox, zieht er sich nach der Niederlage meistens nicht zurück, sondern gräbt sich erst richtig ein und verlangt dafür noch mehr Geld. Was die meisten Beamten und Politiker nicht einsehen: Wenn der Staat Wachstum erzeugen will, dann bewirkt er am meisten, wenn er sich zurückhält oder besser noch: verzwergt.

Winterthurs grandiose Vergangenheit mag dies illustrieren. Die Stadt litt jahrhundertelang unter der Vormundschaft der Zürcher, der Vögte aus den besten und arrogantesten Stadtzürcher Familien, und erst als Anfang des 19.Jahrhunderts der Kanton seine Untertanen in die Freiheit entliess – auch unter Druck von Napoleon –, wuchs Winterthur zu einer der bedeutendsten Industriestädte gar Europas heran. Fast nirgendwo in der Schweiz entstanden jetzt so viele Unternehmen und Arbeitsplätze, fast nirgendwo ging es bald so vielen Leuten so gut. Die Unternehmer, die dafür verantwortlich waren, kümmerten sich dabei nicht bloss um ihr Geschäft, das blühte, sondern ebenso um ihre Stadt. Weil sie Bescheid wussten, wie man Wohlstand befördert, sorgten sie auch für eine Politik, die diesem Zweck diente – tiefe Steuern gehörten dazu, liberale, also milde Gesetze, wenig Vorschriften, viele Freiheiten für Leute mit Ideen und dem Wunsch, noch reicher zu werden.

Was damals richtig war, gilt noch heute. Zimmer Biomet und Wärtsilä ziehen unter anderem weg, weil sie in Zug und im Thurgau tiefere Steuern zahlen.



