«Wir müssen jetzt das Undenkbare denken»

Wir treffen Konrad Hummler an diesem Mittwoch, noch bevor der Bundesrat seine Massnahmen zur Corona-Krise verschärft hat, in seinem herrschaftlichen Haus an der St. Galler Museumstrasse. Obwohl er schon lange kein Banker mehr ist, ist an der Glastür zu seinem Büro immer noch der Schriftzug der Bank Wegelin eingraviert, die er einst leitete. In dem Haus residierte früher die Leitung der Bank. Heute sind hier Hummlers Denkfabrik M1 und seine J.S.-Bach-Stiftung untergebracht. Der Querdenker glaubt, dass die ökonomischen Gefahren der Corona-Krise immer noch unterschätzt werden.

Die Corona-Krise beherrscht die Schlagzeilen. Sie halten dabei Hamsterkäufe für vernünftig. Wie sieht denn Ihr persönlicher Notvorrat aus?

Der ist gut gefüllt. Diese Vorsicht hat einen familiären Hintergrund. Mein Onkel war der Delegierte für Kriegsvorsorge beim Bundesrat. Es gehört daher quasi zur Familienehre, dass wir einen Notvorrat haben. Wir können damit gut drei bis vier Wochen überstehen.

Ist das nicht etwas übertrieben? Uns gehen doch nicht Nudeln und Milch aus?

Das nicht, aber wenn man aus Vorsicht zu Hause bleiben soll, dann ist es auch ratsam, möglichst nicht einkaufen zu gehen.

Richtet aber die Angst vor dem Coronavirus nicht bereits grösseren Schaden an als die Krankheit selbst?

Wir haben es hier mit etwas Unbekanntem zu tun. Wir kennen viele Parameter des neuen Virus noch nicht. Wir haben erste Angaben zur Verbreitungsart und -geschwindigkeit und zum Teil sehr widersprüchliche Indikationen zur Mortalität. Die Hamsterkäufe sind daher durchaus rational.

Es bleibt aber nicht bei Hamsterkäufen. Wegen der Angst vor Corona treten die Konsumenten in eine Art Käuferstreik, was eine Rezession auslösen könnte.

Das ist der Preis für die Verlangsamung. Die Behörden haben erkannt, dass die Vermeidung der Krankheit nicht mehr gelingen kann, also muss ihre Ausbreitung verlangsamt werden. Und das kann nur klappen, wenn wir das Wirtschaftsleben verlangsamen, weniger reisen und mehr zu Hause bleiben. Tun wir das nicht, so drohen wir in eine Versorgungslücke für die echten, schweren Fälle hineinzugeraten. Der Preis dieser Strategie ist ein wirtschaftlicher Schock.

Gibt es nur eine kurze Delle, oder droht eine längere Krise?

Ich sehe zwei Szenarien: eine kurze Delle und einen längeren Einbruch. Ich glaube immer noch, dass das Szenario einer Delle mit 60 Prozent das wahrscheinlichere ist als das Krisenszenario, dem ich eine 40-prozentige Eintrittswahrscheinlichkeit zuspreche. Das heisst aber auch: Ich nehme das Krisenszenario ernst.

«Ich gehe davon aus, dass die Firmen ihre Lieferketten besser ab­sichern werden, sprich bei mehreren Unternehmen auf verschiedenen Kontinenten ihre Vorprodukte beziehen.»

Eine Krise ist also gar nicht so unwahrscheinlich?

Wir kommen aus einer Welt, in der sich die Transaktionskosten über Jahrzehnte verringert haben. Von mir aus nennen Sie das Globalisierung. Das hat der Angebotsseite einen enormen Schub gegeben. Der Prozess hat nach dem Mauerfall angefangen, als die Welt quasi auf einen Schlag grösser wurde. Dann kam der nächste Schub durch die Digitalisierung, die alle Prozesse besser und billiger gemacht hat. Und jetzt kommt eine Krankheit, die einen Teil von alldem wieder infrage stellt. Die Lieferketten werden jetzt über Monate unterbrochen sein. Und das hat es so noch nie gegeben.

Wie gefährlich für die Wirtschaft ist die Einreisesperre, die US-Präsident Trump verhängt hat?

Aktivismus, Gegenangriff – der innenpolitisch vielleicht nützt, im Übrigen gesundheitspolitisch wohl wenig wirksam, wirtschaftspolitisch verheerend sein kann. Europa wird von der Welt abgehängt, so die Botschaft.

Und welche Folgen wird der Unterbruch in den Lieferketten haben?

Nehmen Sie das Beispiel Apple: Ein Grossteil der Produkte wird in China und Asien gefertigt. Was tut Apple, um trotz Lieferschwierigkeiten seine Gewinne zu schützen? Der Konzern wird die Preise anheben. Und Apple wird nicht der einzige Anbieter sein. Der längere Unterbruch der Lieferketten könnte also weltweit einen Preisschub auslösen.

Die Corona-Krise könnte also eine Inflation auslösen?

Das ist genau mein Punkt. Wir müssen jetzt das Undenkbare denken, um damit umgehen zu können. Aber fast niemand denkt derzeit daran, dass wir möglicherweise in eine Angebotsproblematik hineinlaufen.

Und erschwerend kommt der Nachfrageausfall hinzu, weil die Konsumenten verunsichert sind?

Genau. Und beides zusammen könnte eine Stagflation ergeben, also sinkendes Wachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen.

Um das zu vermeiden, müssten die Unternehmen ihre Lieferketten besser und breiter abstützen. Wird also die Globalisierung zurückgedreht?

Ich gehe davon aus, dass die Firmen ihre Lieferketten besser ab­sichern werden, sprich bei mehreren Unternehmen auf verschiedenen Kontinenten ihre Vorprodukte beziehen.

Das kostet aber . . .

Richtig. Also wird auch dieser Effekt die Angebotsseite verändern. Statt immer billiger wird das Sourcing in Zukunft wieder teurer werden.

Anbieter könnten doch versucht sein, diese Kosten zu sparen.

Das ist der klassische Konflikt zwischen kurz- und langfristigem Kalkül. Wenn eines Tages das Coronavirus wieder in Vergessenheit geraten ist, wird das kurzfristige Gewinnstreben wieder greifen. Die Frage ist, wie stark das durch Regulierung abgefangen werden kann . . .

«Ich fürchte, gegen eine Verknappung des Angebots kann auch die Politik nicht viel ausrichten.»

Wie bitte? Konrad Hummler plädiert für Regulierung?

Nein, sicher nicht. Aber ich sehe einfach, dass die Absicherung von Lieferketten ein Thema für Regulierung werden wird, genauso, wie das beim Klimaschutz schon der Fall ist. Auch beim Klimaschutz muss das kurzfristige Kalkül in Einklang gebracht werden mit langfristigen Interessen.

Sollte eine Regulierung der Lieferkette primär lebensnotwendige Dinge betreffen wie Medikamente und Lebensmittel und weniger Smartphones?

So ist es. Die Frage ist, was alles ­lebensnotwendig ist. Ohne Smartphones können wir heute eigentlich auch nicht mehr leben.

Aber wie soll das gehen? Die Schweiz könnte das für sich beschliessen, was zum Beispiel Medikamente teurer machen würde. Doch EU-Hersteller, die möglicherweise nicht solchen Regeln unterlägen, hätten dann einen Vorteil.

Das ist ein wichtiger Punkt. Dann kommen wir in ganz spannende wirtschaftspolitische Diskussionen hinein. Wie das ausgehen wird, ist noch nicht absehbar.

Wenn wegen Problemen bei den Lieferketten steigende Preise drohen, dann ist es doch falsch, dass Notenbanken jetzt die Zinsen senken.

Die Notenbanken dürfen nicht dem Trugschluss verfallen, dass nur ein Nachfrageproblem existiert, das mit noch billigerem Geld gelöst werden kann.

Doch genau das passiert doch jetzt. Auch die Europäische Zentralbank hat die Geldschleusen weiter ­geöffnet.

Die Europäische Zentralbank hat zum Glück einstweilen auf eine Zinssenkung verzichtet. Damit ist im Moment etwas Druck weg von der Schweizerischen Nationalbank. Es scheint mir generell wichtig, dass die Notenbanken nun vorsichtiger werden auf der Zinsseite. Tiefere Zinsen könnten extrem kontraproduktiv wirken.

Schon vor der Corona-Krise war nicht absehbar, dass die Zeit der negativen Zinsen bald endet. Jetzt dürfte die Wende noch länger auf sich warten lassen.

Wenn die eben angesprochene Angebotsproblematik tatsächlich zu Inflation führen wird, haben wir eine neue Lage. Dann hätten Notenbanken keinen Spielraum mehr, noch mehr Liquidität in die Märkte zu pumpen. Jede neue Liquiditätswelle würde nur die Inflationserwartungen erhöhen. Auch das ist derzeit vollkommen ausserhalb des Denkens.

Dann denken wir das doch zu Ende. Steigt die Inflation, droht ein weltweiter Zinsschock, und das brächte die weltweiten Schuldenberge zum Einsturz.

Das wäre wie ein Tsunami. Lange ist alles ruhig, und dann auf einmal kommt die Riesenwelle, die alles wegspült.

Die Notenbanken können derzeit also nicht viel machen. Was kann die Politik tun?

Ich fürchte, gegen eine Verknappung des Angebots kann auch die Politik nicht viel ausrichten.

«Die Erfahrung des Scheiterns verändert den Menschen. Man lernt, dass Erfolg nicht linear verläuft. Es dauert, bis man sein Scheitern akzeptiert.»

Aber die Politik kann immerhin versuchen, Unternehmen zu helfen, den aktuellen Nachfrageausfall zu meistern.

Ich bin generell skeptisch, was die Wirksamkeit solcher Staatshilfen angeht. Mit bewährten und gezielten Instrumenten wie Kurzarbeit kann man sicher den Schock etwas lindern. Aber ich warne vor der Idee, dass man mit Konjunkturprogrammen den Schock vergessen machen kann.

Soll der Staat etwa die Hände in den Schoss legen?

Nein, sicher nicht. Ich sehe aber die primäre Aufgabe des Staates darin, dass er die Daseinsvorsorge sicherstellt. Sprich, dass das Gesundheitswesen funktioniert, die innere und äussere Sicherheit gewährleistet ist, die Geldversorgung läuft und der öffentliche Verkehr funktioniert. Und schon bei diesen Kernaufgaben scheint es ja zu hapern. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass es offenbar nicht genug Vorratshaltung für Schutzanzüge gegeben hat. Apropos Geldversorgung: In den kommenden Wochen werden viele Schweizer Unternehmungen in arge Liquiditätsnöte kommen. Es ist die Aufgabe der Schweizerischen Nationalbank und der Banken, dass sie überleben und die Löhne weiterhin auszahlen können. Möglicherweise braucht es dafür ausserordentliche Massnahmen, um die Banken zur Grosszügigkeit anzuhalten.

Sie haben öffentlich darauf hingewiesen, dass Sie Ihr Portfolio schon früh gegen die Krise abgesichert haben. Aber so weitsichtig waren Sie nicht immer. Als Chef der Bank Wegelin hatten Sie ja die neue Haltung der US-Justiz gegenüber Schweizer Banken verkannt.

Ja, das ist so. Wir haben damals die Schärfe der Reaktion der USA unterschätzt. Aber das Leben besteht nicht nur aus Volltreffern. Was mein Portfolio angeht: Ich bin heute kein Banker mehr, und ich habe meine Freunde und Bekannte frühzeitig darauf hingewiesen, dass ich die Lage neu einschätze.

Wie hat die Episode von damals Sie verändert?

Die Erfahrung des Scheiterns verändert den Menschen. Man lernt, dass Erfolg nicht linear verläuft. Es dauert, bis man sein Scheitern akzeptiert. Aber diese Akzeptanz führt dann zu einer demütigeren Haltung. Ich erachte das heute als eine sehr wertvolle Erfahrung.

Danach wurde es recht lange still um Sie. Haben es Gefallene in der Schweiz schwerer als in anderen Ländern wie den USA?

Das ist sicher so. Dabei hat die Schweiz nicht genug gute Leute, um sich solch einen Mangel an Fehlerkultur leisten zu können. Durch den US-Steuerstreit ist bei den Banken eine ganze Generation an Führungskräften aussortiert worden, nicht nur ich.

Ohne die Generation Hummler geht es den Schweizer Banken schlechter?

Das würde ich nicht so personalisieren. Aber dem Bankenplatz sind viele gute Leute abhandengekommen. Davon unabhängig sehe ich die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes kritisch. Wenn ich noch jung wäre, würde ich eine neue Vermögensverwaltungsbank nicht mehr in der Schweiz ansiedeln.

Wo denn dann?

Ich würde nach London gehen.

«Ich spiele selbst Geige und habe früher gesungen. Ich stehe der Musik von Johann Sebastian Bach sehr nahe.»

Warum?

Die Rahmenbedingungen werden dort wegen des Brexit interessanter.

Sind Sie da sicher? Akzeptieren die Briten nicht die EU-Regeln, so verliert London den Marktzugang.

Ich sehe den Finanzplatz London an einer Weggabelung. Ich glaube, dass sich London eher am Rest der Welt orientieren wird als an Europa. Und sich zu einer Alternative entwickelt zum französisch geprägten, hoch regulierten EU-Finanzmarkt. Und das bietet meiner Meinung nach Chancen.

Sie sind jetzt seit einiger Zeit wieder Präsident einer kleinen Bank. Würde es Sie reizen, noch einmal Verantwortung bei einem grösseren Finanzinstitut zu übernehmen?

Nein, das Thema ist für mich abgeschlossen.

Sie haben nach dem Verkauf von Wegelin die M1 AG gegründet. Wie läuft deren Geschäft?

Die M1 ist primär mein Family-Office. Ende 2018 habe ich unser Beteiligungsgeschäft mit gutem Gewinn verkaufen können. Ein grösseres Rad will ich nicht mehr drehen, ich bin ja nun 67. Aber ich habe noch Kunden aus Industrie und Finanzwirtschaft, die ich strategisch berate. Für diese Kunden versuche ich, das Undenkbare einmal durchzudenken. Dabei mag ich den Begriff Thinktank nicht, ich würde eher von einer Denkwerkstatt sprechen.

Sie stecken einen Grossteil Ihres Vermögens in Ihre Bach-Stiftung. Warum?

Das ist eine Herzensangelegenheit. Ich spiele selbst Geige und habe früher gesungen. Ich stehe der Musik von Johann Sebastian Bach sehr nahe. Und ich will, dass Bachs etwas vernachlässigtes Vokalwerk bekannter wird. Das findet immer weniger im Konzertprogramm Platz, und auch in den Kirchen wird es immer weniger aufgeführt.

Was tun Sie konkret?

Wir führen diese Werke auf und zeichnen das in Ton und Bild auf. Die Konzerte können Sie dann gratis im Internet hören und sehen.

Gibt es schon die Hummler-Playlist auf Spotify?

Wir sind auf Spotify und auf Youtube auch. Unsere Bachipedia haben schon Millionen Menschen geschaut, interessanterweise haben wir die meisten Zuschauer in Brasilien und Mexiko. Mit diesen Aufzeichnungen verwandele ich Finanzkapital in kulturelles Kapital. Und das ist doch viel wertvoller. Und nachhaltiger. Die Cheops-Pyramide steht ja auch noch.

Das ist aber ein gewagter Vergleich . . .

. . . nicht bei Bach. Im Unterschied zu Bachs Werk steht die Cheops-Pyramide einfach da und ist so sichtbar. Die Musik, die muss immer wieder aufgeführt werden, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Daher planen wir gerade eine internationale Konzerttournee. Dabei geben wir auch ein Konzert im Petersdom in Rom und führen dort zum ersten Mal überhaupt die h-Moll-Messe von Bach auf. Ich hoffe, die Corona-Krise macht mir da keinen Strich durch die Rechnung. Bis 2027 will ich alle 220 Kantaten von Bach eingespielt haben, 80 fehlen uns noch.

Wie kommen Sie denn in den Petersdom?

Ich war lange im Stiftungsrat der Schweizergarde, übrigens als einziger Protestant. Daher habe ich noch gute Kontakte nach Rom.

Was haben Sie sonst noch im Leben vor?

Ich möchte gerne einen Roman schreiben. Mein Traum ist, mal eine erfundene Geschichte zu schreiben. Bis jetzt hatte ich noch nicht die Musse dazu. Aber ich glaube schon, dass ich die nötige Fantasie dafür habe.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App