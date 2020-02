«Wir reinigen die Liftknöpfe immer häufiger»

Einen Tag nachdem der Bundesrat sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Anwesenden verboten hat, erfreut sich das Glattzentrum eines ausserordentlichen Geschäftssamstags.

Rageth Clavadetscher, Geschäftsführer des grössten Einkaufszentrums der Schweiz, geht davon aus, dass das Wochenendprogramm der Jungen mehrheitlich ins Wasser gefallen ist. Veranstaltungen wie Fussballspiele und Konzerte sind wegen des Coronavirus abgesagt. Jetzt fehle es ihnen an Begegnungsorten und Unterhaltung. Da sei das Glattzentrum ein willkommener Treffpunkt. Clavadetscher ist mit dem Geschäftsgang sehr zufrieden. «Wir hatten am Mittag eine Auslastung des Parkhauses von mehr als 80 Prozent.» An einem gewöhnlichen Samstag sei diese etwa 10 Prozent tiefer.

Auch wenn das Glattzentrum von der Verordnung des Bundes nicht betroffen ist, hat Clavadetscher Massnahmen angeordnet. «Wir haben die Kadenz der Reinigungen erhöht, insbesondere auf den Toiletten. Wir putzen aber auch die Liftknöpfe und Rolltreppenbänder immer häufiger.»



