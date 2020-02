«Wir sollten uns alle als pansexuell betrachten»

Signora Nannini, in Ihrer Heimat haben Sie das Image einer Rebellin. Verstehen Sie, warum?

Viele empfinden es schon als rebellisch, wenn man nicht ­dasselbe macht wie alle anderen oder nicht dem weiblichen Stereotyp entspricht. Mir tun die Leute eher leid, die in ihrem Kopf so unflexibel sind, denn wir Menschen sind nun mal verschieden. Darum heisst mein aktuelles Album auch «La differenza». Ich folge meinem Instinkt: Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das, in meinen ­Liedern oder auf der Bühne.

Über sich selbst sagen Sie, Sie seien schon als Kind rebellisch gewesen. Wie hat sich das geäussert?

Ich hatte schon immer diese Abenteuerlust in mir, wollte frei sein, nicht das machen, was man von mir erwartet hat...

... nämlich, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Sie sind in Siena in einer Konditorenfamilie aufgewachsen.

Mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich den Betrieb übernehme. Aber für mich kam das nie infrage. Ich wollte früh unabhängig sein, mein eigenes Geld verdienen. Mit einer Schulfreundin habe ich ­deswegen sogar mal Prostituierte auf der Strasse befragt, weil wir dachten, das wäre vielleicht ein Weg, um aus Siena wegzukommen, aber die rieten uns ab.

Wollten Sie vor allem vor Ihrem konservativen Vater flüchten?

Sicher. Andererseits muss ich ­heute sagen: Meinem Vater verdanke ich alles, gerade weil er fast immer ­anderer Meinung war als ich. Als ich ihm sagte, ich will Sängerin werden, war er nicht ­einverstanden. Trotzdem hat er mir eine Gesangslehrerin bezahlt, eine Opernsängerin. Für meine Stimme passte das zwar gar nicht, aber von ihr habe ich das Grundhandwerk des Singens gelernt. Aus dem Schulchor bin ich trotzdem geflogen.

Warum denn das?

Denen hat meine Stimme nicht gefallen. Ich wollte dann auch lieber Dirigentin werden. Oder Pianistin. Fünf Jahre lang habe ich das Konservatorium besucht. Bis ich bei einem Unfall in der Pasticceria meines Vaters zwei Fingerkuppen verlor. Mit der Karriere als Pianistin war es vorbei. Ich bin dann nach Mailand gezogen.

Wie haben Sie sich durchgeschlagen?

Die erste Zeit dort war hart. Die Versicherung hatte mir nach dem Unfall eine kleine Summe ausgezahlt, ausserdem hatte mein Vater mir zum Schulabschluss einen Lancia geschenkt. Das war alles, was ich hatte. Ich wollte meine Eltern nicht um Geld bitten. Alle paar Wochen habe ich mein Autoradio auf dem Beifahrersitz liegen ­lassen. Es wurde dann immer gestohlen, und ich habe das Geld von der Versicherung kassiert. Ausserdem habe ich mir in Pianobars mit eigenen Liedern etwas dazuverdient.

In Italien wurden Sie 1979 mit der Single «America» bekannt. Auf dem Cover hält die Freiheitsstatue statt der Fackel einen Vibrator in der Hand. War das Ihre Idee?

Zuerst wurde ich damit in Deutschland bekannt! In Italien war man noch nicht bereit für italienischen Rock. Und ja, das war meine Idee. Amerika ist für mich eine Metapher für mentale Selbstbefriedigung. Was zu der Zeit aus ­Amerika kam, war für viele Italiener heilig. Egal, ob Musik, Klamotten oder Politik – der amerikanische Traum durchdrang Italien. Diese totale Unterwerfung unter die ­US-Kultur hat mich aufgeregt. Und ich ­wollte Männer und Frauen auffordern, mit dem Thema Masturbation ­lockerer umzugehen.

Ähnlich kontrovers wurde auch das Cover Ihres Albums «Io e te» von 2011 diskutiert. Sie zeigen Ihren nackten Babybauch – mit 54.

Ich mache immer Covers, die meinem aktuellen Gemütszustand ­entsprechen. Zu dem Zeitpunkt war ich eben schwanger. Und wenn ich einen Bauch habe, habe ich einen Bauch. Ausserdem muss ­Italien endlich aufwachen. Es gibt hundert Möglichkeiten, Frau zu sein, nicht nur die schöne, stereotypische italienische Frau. Eine Frau an der Spitze, das würde ­Italien übrigens guttun.

Wer könnte das sein?

Ich könnte das übernehmen. (lacht)

Sie sind wegen Ihrer späten Schwangerschaft scharf angegriffen worden. Hat Sie das verletzt?

Ich habe damals nicht viel davon gelesen. Ähnlich verurteilt werden in Italien ja auch Frauen, die ­abtreiben. Hören wir doch endlich damit auf! Ich war davor bereits zweimal schwanger und habe die Kinder verloren, ich war auf Tour, zu gestresst. Ich hatte längst aufgegeben. Die Geburt von ­Penelope, das war Schicksal.

Die Wahrscheinlichkeit, mit 54 auf natürliche Weise schwanger zu werden, grenzt an ein Wunder...

Bei mir war es aber so. Ich habe keine besondere Hormonbehandlung gemacht. Es gab ja auch schon in der Bibel Frauen, die spät ­Mutter wurden. Ausserdem bin ich nur fürs Einwohnermeldeamt 1956 geboren. In Wirklichkeit fühle ich mich viel jünger, wegen meiner Wiedergeburt.

Ihrer Wiedergeburt?

Ja, 1983. Ich war damals sehr unter Druck, hatte gerade einen Film ­gedreht, vor allem nachts. Tagsüber habe ich an einer neuen ­Platte gearbeitet. Da hatte ich einen Zusammenbruch, wie eine Art Kurzschluss im Kopf.

Wie lange hat diese Krise gedauert?

Akut zwölf Tage. Ich habe mich selbst total verloren – und danach eine andere Gianna wiedergefunden. Die Gianna von heute und die von damals, das ist nicht dieselbe Person. Es hat sich wirklich angefühlt, als würde ich neu geboren. Ich musste danach vieles neu lernen, wie ein kleines Kind. Ich war auch genauso ängstlich.

«Meine Tochter hört eher Katy Perry oder Ariana Grande. Trotzdem sagt sie mir, dass ich die schönste Stimme der Welt habe.»

Gab es jemanden, der Ihnen aus dieser Krise herausgeholfen hat?

Ja, Carla, die Frau, mit der ich heute zusammenlebe. Sie hat mich ­gerettet. Sie hat dem Psychiater ­erzählt, ich hätte Drogen genommen, obwohl das gar nicht ­stimmte, deshalb musste ich keine Medikamente nehmen und nicht in die Psychiatrie.

Wann haben Sie festgestellt, dass Sie neben Männern auch Frauen lieben?

Ungefähr mit 20, wobei mir das eher passiert ist. Ich habe nie die Nähe von Frauen gesucht. Sie ­haben mich gefunden. Und ich dachte mir, okay, probiers aus. ­Liebe hat kein Geschlecht. Es ist nur unser Gehirn, das uns blockiert. Wir sollten uns alle als ­pansexuell betrachten, dann wäre das Leben leichter.

Sie singen viel über die Liebe. Denken Sie dabei an jemand Bestimmten?

Nein, Liebe ist grösser als alles. Aber bei mir sind viele ­Liebeslieder auch politisch, zum Beispiel auf meinem neuen Album «L’aria sta finendo». Es ist ein Liebeslied, aber es geht eben auch um toxische ­Konflikte. Ökologie muss in unserem Alltag endlich eine grössere Rolle spielen.

Sie haben sich früher oft politisch engagiert, etwa für Greenpeace. Schwindet die Lust zu rebellieren mit dem Alter?

Sagen wir so: Ich fahre nicht mehr in den Irak, jetzt, wo ich eine Tochter habe. Aber ich mische mich ­natürlich trotzdem noch ein. Schon wegen Penelopes Zukunft.

Gefällt Ihrer Tochter Ihre Musik?

Musik bedeutet für sie, dass ich weg muss, arbeiten. Sie hört eher Katy Perry oder Ariana Grande. Trotzdem sagt sie mir, dass ich die schönste Stimme der Welt habe. Aber auch: «Mama, sing nicht auf Englisch!» Ich glaube, sie spürt, dass ich auf Italienisch mit mehr Gefühl singen kann.



