Wirbel um SVP-Inserat in Gay-Magazin

Zürich Aufrufe zu Hass und Diskriminierung gegen Schwule und Lesben sollen in Zukunft strafbar sein. Am 9. Februar 2020 entscheidet das Schweizer Stimmvolk darüber, ob die Anti-Rassismus-Strafnorm künftig auf die sexuelle Orientierung ausgedehnt wird.

Das Komitee «Sonderrechte Nein», das sich aus ­homosexuellen SVP- und anderen, meist rechtsbürgerlichen Politikern zusammen­setzt, ist gegen diese Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes. Lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Menschen sollen als gleichwertig akzeptiert, aber nicht als schwache Minderheit behandelt werden. «Wir wollen Gleichstellung, keine Sonderrechte», heisst es in grossen roten Lettern in einem Inserat, das erschienen ist in der aktuellen Ausgabe des Gay-Magazins «Display», das rund 40'000 Leser hat.

Die Annonce hat Andreas Lehner, Geschäftsleiter der ­Aids-Hilfe Schweiz (AHS), «unendlich sauer gemacht». Weil «Display» sich erlaubt hat, das Inserat zu publizieren, kündigte die durch Bundesgelder finanzierte Organisation sofort jegliche Zusammenarbeit mit dem Lifestyle-Magazin. «Mit diesem SVP-Inserat (...) habt ihr gegen all unsere Werte verstossen», heisst es im Kündigungs-Mail an den Verleger und den Chefredaktor. Mit freier Meinungsäusserung könne man das Abdrucken der Anzeige nicht erklären. «Es ist einfach nur dumm, so ein Inserat zu veröffentlichen», schreibt Lehner weiter.

Chefredaktor: «Wir haben das Inserat contre coeur gedruckt»

Der Chefredaktor von «Display», Beat Stephan, bezeichnet die AHS-Massnahme als «sehr bedauerlich» und beschreibt den verhängten Boykott als massiv und «existenzbedrohend», immerhin ist die AHS seit Jahren einer der grössten Inserenten. Stephan bedauert, dass das Inserat abgedruckt wurde. «Wir standen immer für die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm ein und werden es auch weiterhin tun.» Der Inhalt der Affiche habe nie der Meinung der Redaktion entsprochen. «Wir haben es contre coeur gedruckt, aber es handelte sich ja nicht um ein menschenverachtendes oder gesetzeswidriges Inserat.» Aufgegeben wurde die Annonce von Michael Frauchiger, Vorstandsmitglied der SVP im Bezirk Dielsdorf ZH. Der Co-Präsident des Komitees «Sonderrechte Nein» ist fassungslos, nachdem er von der SonntagsZeitung vom Inserate-Boykott erfährt, und spricht von Zensur: «Diese Massnahme ist ein Armutszeugnis für die AHS und ein typisches Beispiel für linken Gesinnungsterror.» Laut Alt-Natio­nalrat Thomas Fuchs, der ebenfalls Mitglied des Nein-Komitees ist, setzt die AHS das Männermagazin mit solchen Boykotten unter Druck. «Die werden in Zukunft keine Inserate mehr zulassen, die eine andere Meinung vertreten», so der heutige Präsident der Stadtberner SVP. Es sei nicht Aufgabe der AHS, zu schauen, was für Inserate das «Display» publiziert.

Laut AHS-Chef habe die Anzei­ge des Komitees direkt die Arbeit der Nonprofitorganisation torpe­diert, weshalb man habe handeln müssen. «Diese Kreise wollen etwas bekämpfen, was für uns in der HIV-Prävention relevant ist.» So würden sich – laut verschiedener Studien – in einer diskriminie­renden Gesellschaft mehr Homosexuelle mit HIV anstecken oder Suizid begehen. Andreas Lehner betont deshalb, dass es sich bei der verhängten Massnahme nicht um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit handle.

Die Aids-Hilfe zeigt sich gesprächsbereit

Die Aids-Hilfe Schweiz finanziert sich unter anderem durch Bundesgelder; sie erhält vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) pro Jahr etwa 1,5 Millionen Franken an Finanzhilfen. Für SVP-Nationalrat Erich Hess handelt es sich beim Inserate-Boykott um eine politische Entscheidung der AHS. «Man kann mit öffentlichen Geldern nicht Zensur bewirken», ­moniert Hess und stellt in der kommenden Session deshalb einen Budgetantrag: «Ich möchte, dass man den Betrag an die Aids-Hilfe Schweiz streicht!»

Sukkurs erhält die AHS dagegen von den Konkurrenten des «Display». «Wir vom ‹Cruiser› verstehen uns ganz klar als Sprachrohr der LGBT-Gemeinde», sagt Birgit Kawohl, stellvertretende Chefredaktorin des Homo-Magazins «Cruiser». «Daher liegt es nahe, dass wir eine Anfrage der SVP bezüglich des Inserats abgelehnt hätten.» Gleichermassen äussert sich auch der Geschäftsleiter des «Mannschaft»-Magazins.

Laut BAG obliegt es der Aids-Hilfe Schweiz, sich zu entscheiden, in welchen Presseerzeugnissen sie Inserate schaltet. «Es ist nicht am BAG, sich hierzu zu äussern», sagt Sprecher Yann Hulmann. Empfänger von Finanzhilfen seien zudem nicht an eine politische ­Neutralität gebunden, so Hulmann.

Andreas Lehner signalisiert unterdessen ­Gesprächsbereitschaft. Die Aids-Hilfe wolle sich im Frühling mit «Display» an den runden Tisch setzen.



