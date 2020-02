Zeitweiliges Fasten ist so gut wie andere Diäten – oder besser

Intervallfasten gilt als einfache Art abzunehmen. Aber nicht nur Kilos sollen dabei purzeln, sondern auch Krankheiten verhindert werden wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Am besten soll auch noch das Gehirn profitieren, und ganz generell sollen Altersprozesse aufgehalten und das Leben verlängert werden.

Intervallfasten bedeutet, an einigen Tagen pro Woche oder im Monat die Kalorienaufnahme drastisch einzuschränken oder tagtäglich über mehrere Stunden komplett auf Nahrung zu verzichten.

Die Idee dahinter ist, dass sich der Stoffwechsel in den Fastenzeiten umstellt. Jahrelang wurde hingegen propagiert, beständig Nahrung aufzunehmen, also drei Mahlzeiten am Tag zu essen und vielleicht sogar noch ein Znüni und Zvieri als Zwischenmahlzeiten. So kommt der Stoffwechsel jedoch nicht zur Ruhe, der Zuckerspiegel und das Insulin sind stets zu hoch, die Glykogenspeicher werden nicht geleert, die Fettverbrennung kommt zu wenig zum Einsatz, und Fett sammelt sich erst in der Leber an, dann auf den Hüften.

Was genau ist für die positiven Effekte verantwortlich?

Das alles soll dank Intervallfasten vermieden werden. Wie vielversprechend der zeitweilige Nahrungsverzicht ist, rühmten kürzlich Rafael de Cabo und Mark Mattson von der Johns Hopkins University School in Baltimore in einem Übersichtsartikel im «New England Journal of Medicine».

Der Ernährungsepidemiologe Tilman Kühn vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ) ist mit der Darstellung nicht ganz einverstanden und hat eine Diskussion über das Intervallfasten angestossen. Ihn stört: «In dem Übersichtsartikel sind zahlreiche Forschungsergebnisse schlicht nicht erwähnt und zwar solche, die das Intervallfasten mit herkömmlichen Diäten vergleichen.»

Viele dieser Studien zeigten nämlich, dass Diäten mit kontinuierlicher Kalorienreduktion zu den gleichen erwünschten Effekten führten wie das Intervallfasten. Darunter ist etwa auch eine Untersuchung des DKFZ. «Unsere Studie ist aber nur eine von mehreren», sagt Kühn. Wird das Intervallfasten also überbewertet?

Als weitere zelluläre Auswirkungen des Intervallfastens zählen die US-Forscher die Reparatur des Erbgutes auf oder die Unterdrückung von Entzündungsreaktionen

Nein, finden de Cabo und Mattson. Die US-Wissenschaftler erklären in ihrer Veröffentlichung, was im Körper von Menschen abläuft, die tageweise wenige Kalorien zu sich nehmen oder stundenweise komplett fasten. Da ist zunächst die Umstellung des Stoffwechsels: Wenn der Zucker als Brennstoff abgebaut ist, verwendet der Körper Fette und setzt damit sogenannte Ketonkörper frei. Diese Ketonkörper dienen nicht nur als Energiequelle, sondern regen auch die Produktion von Stoffen an, die eine Rolle spielen für die Gesundheit und bei Alterungsprozessen, schreiben die Forscher.

Die Ketonkörper stimulierten beispielsweise auch Prozesse, die Gehirnzellen schützen könnten, heisst es weiter. Diese Mechanismen sind bisher aber erst in Tierversuchen getestet worden. Ob tatsächlich durch Intervallfasten Gehirnkrankheiten wie Alzheimer oder Parkinson verhindert werden könnten, ist noch nicht erforscht.

Als weitere zelluläre Auswirkungen des Intervallfastens zählen die US-Forscher die Reparatur des Erbgutes auf oder die Unterdrückung von Entzündungsreaktionen. Diese positiven Prozesse seien hingegen bei übersättigten Personen mit überwiegend sitzender Lebensweise eingeschränkt.

Die Frage ist nun, ob diese zellulären Abläufe, die durch die Stoffwechselumstellung angestossen werden, auf das Fasten zurückzuführen sind oder schlicht auf die Gewichtsabnahme. Und dort gehen die Meinungen der US-Forscher und von Tilman Kühn und seinen Kollegen auseinander. De Cabo und Mattson sind überzeugt: «Intervallfasten scheint besser für die Gesundheit zu sein als eine herkömmliche Kalorienreduktionsdiät», schreiben sie.

Schon ein paar Kilo weniger verbessern die Gesundheit

Dem widerspricht Kühn. Er hat mit seinem Team 150 übergewichtige Personen in einer Langzeitstudie untersucht. Die Hälfte der Teilnehmer folgte 24 Wochen lang einer Diät mit täglich 20 Prozent weniger Kalorien als normal, die andere Hälfte verzichtete an zwei Tagen pro Woche jeweils auf 25 Prozent Kalorien, praktizierte also das 5:2-Intervallfasten. Am Anfang nahm die Fastengruppe zwar schneller ab, am Versuchs­ende nach 50 Wochen war der Gewichtsverlust jedoch fast gleich. Auch verschiedene getestete Biomarker waren in den beiden Gruppen sehr ähnlich. Das Fazit: Das Intervallfasten mit der 5:2-Methode war der herkömmlichen Diät nicht überlegen.

Kühn ist generell fasziniert von dem beobachteten Abnehmprozess: «Es war unglaublich, wie schnell die Teilnehmer Fett verloren.» Erstaunlich sei, dass der Gewichtsverlust zwar nur durchschnittlich fünf Prozent betrug, das gefährliche Bauchfett der Freiwilligen jedoch um 20 Prozent abnahm und das Fett in der Leber sogar um mehr als 30 Prozent.

Es wird vermutet, dass die Wirkung des Intervallfastens verstärkt wird, wenn die Abnehmwilligen den ­natürlichen Tagesrhythmus mit berücksichtigen.

Andere Forscher kamen zu ähnlichen Ergebnissen, etwa Ärzte aus Oslo, die bei über 100 Freiwilligen nach dem Abnehmen den Blutdruck untersuchten sowie die Cholesterinwerte, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen abzuschätzen. Auch da das Ergebnis: Sowohl bei den 5:2-Fastenden als auch bei den Probanden mit der herkömmlichen Diät veränderten sich der Blutdruck und die Cholesterinwerte gleichermassen positiv.

Auch US-Wissenschaftler aus Chicago bestätigten in vergleichenden Langzeitstudien, dass jeweils die Gruppe mit der gängigen Diät gleichauf lag mit der Intervallfastengruppe. Und australische Forscher zeigten, dass Diabetiker durchs Abnehmen den Blutzuckerspiegel deutlich senken konnten. Dabei war es egal, ob sie durch das 5:2-Intervallfasten Gewicht verloren oder durch eine herkömmliche kalorienreduzierte Diät. Ist demnach die Methode, wie man Gewicht verliert, irrelevant?

Nein, meint Andreas Michalsen vom Immanuel-Krankenhaus und der Charité in Berlin. Bisherige Studien zum Intervallfasten haben vor allem die Methode 5:2 untersucht. Der Experte für Intervallfasten ist aber der Überzeugung, dass der fast gänzliche Verzicht auf Nahrung an zwei Tagen pro Woche «einfach nicht praktikabel» sei. «Diese Methode empfehle ich inzwischen auch nicht mehr», sagt er. Hinzu käme, dass beim Fasten auch der Tagesrhythmus eine Rolle spiele. Der ­Mediziner vermutet, dass die Wirkung des Intervallfastens verstärkt wird, wenn die Abnehmwilligen den ­natürlichen Tagesrhythmus mit berücksichtigen.

Nebenwirkungen sind kaum zu befürchten

«Am geeignetsten ist deshalb das tägliche 16:8-Intervallfasten oder sogar die kürzere 14:10-Variante», sagt Michalsen. Zu dieser Methode gibt es allerdings noch nicht so viele Untersuchungen. Kleinere Studien zum 16:8-Intervallfasten sind aber vielversprechend. Eine hat zum Beispiel gezeigt, dass Testpersonen mehr abnahmen, wenn sie die Mahlzeit am Abend wegliessen statt am Morgen.

Fazit: Letztlich sind bereits wenige weg gehungerte Kilos gut für die Gesundheit. Wer abnehmen möchte, sollte eine für sich passende Diät wählen. «Das Intervallfasten, das täglich über mehrere Stunden praktiziert werden kann, ist eine einfache Methode, die gut durchzuhalten ist», sagt Michalsen, der zahlreiche Patienten dazu animiert hat. «Die Methode hat zudem so gut wie keine Nebenwirkungen.»



