Besuch beim Flamingo-Besitzer – Sorglos in den Zusammenbruch Vito Macchia führt das Flamingo erst seit November. Mit dem Covid-Ausbruch in seinem Club hat er Branche und Politik gegen sich aufgebracht. Ein Porträt. David Sarasin

Der 36-jährige Vito Macchia ist kein Neuling in der Branche. Seine Partys veranstaltet er seit vielen Jahren. Foto: Urs Jaudas

Dienstag 18 Uhr. Vito Macchias Gesicht erscheint zwanzigfach auf Flachbildschirmen. Macchia sitzt in seinem leeren Club Flamingo, das Team vom Lokalfernsehen ist vor Ort und will mit ihm noch die Sendung anschauen, die gerade ausgestrahlt wird. Die Bildschirme an den Wänden des Clubs laufen alle.