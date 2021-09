Restaurant Yardbird Southern Fried Chicken – Zürcher Soulfood, der versöhnlich stimmt Im Wiediker Restaurant gibt es «feine Pouletflügeli» und Lektionen in Popkultur. Das rettet die Stimmung an einem anfänglich zähen Familienessen. Meinung Priska Amstutz

Wie Wimmelbilder der Popkultur: Deko im Yardbird Southern Fried Chicken an der Weststrasse. Foto: Andrea Zahler

Zu Beginn des Abends ist die Stimmung der Patchworkfamilie durchzogen. Der männliche Erwachsene hat am Mittag spät zwei Portionen Thaicurry gegessen, hat deshalb keinen Hunger und findet ganz grundsätzlich 18.45 Uhr für einen Samstag viel zu früh, um auswärts zu essen. Die beiden jüngeren Kinder (6 und 10 Jahre) möchten sich lieber von Zuckerwatte ernähren, die sie zuvor am Quartierfest erblickt haben. Die weibliche Erwachsene hatte am Mittag kein Curry, weswegen ihr Hunger einen leichten Hang zur Gereiztheit aufzeigt. Nur die beiden älteren Mädchen (beide 14 Jahre) sind gut gelaunt und freuen sich auf das Essen.