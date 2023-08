Jim Caviezel spielt einen Amerikaner, der in Kolumbien Kinderhändler jagt. «Sound of Freedom» wurde zum Überraschungserfolg, auch dank rechten Fans. Foto: Agel Studios

Während des Abspanns des Kinderhandel-Actionfilms «Sound of Freedom» ploppt ein QR-Code auf. Hauptdarsteller Jim Caviezel, bekannt als Jesus in «The Passion of the Christ», erscheint jetzt noch einmal, aber nicht mehr als Menschenhändler-Jäger, sondern einfach als Jim Caviezel.