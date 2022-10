Wie viel Luxus darf es sein? Publikum beim White Turf St. Moritz. Foto: Keystone

Lange wirkten Konsum und Kaufrausch stabilisierend: Solange die Leute kauften, reisten, konsumierten, brummte der Laden. Früher als gedacht, könnte die Fähigkeit zum Verzicht nun aber systemrelevant werden: Unseren Energieverbrauch müssen wir dringend drosseln, wollen wir nicht eine gefährliche Strommangellage riskieren.

Die jüngsten Berichte zur Klimakrise stossen ins gleiche Horn: Unser Verlangen nach immer mehr Luxus, Mobilität und Wohnraum ist nicht vereinbar mit dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Für viele heisst es ausserdem sparen, weil die Inflation das Haushaltsbudget empfindlich strapaziert.

Verzicht klingt erst mal grauenvoll. Da hilft auch wenig, dass ältere Generationen mahnen, früher sei man auch mit weniger ausgekommen. Lächerliche Luxusprobleme seien das heute. Zwar betrifft der Verlust in vielen Fällen tatsächlich (noch) nicht lebenswichtige Güter. Gefordert ist lediglich eine Anpassung unseres Lebensstils an einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch.

Wer jedoch behauptet, es sei ein Luxusproblem, nicht weiter so leben zu können, wie man es gewohnt ist, irrt. Mit Alltagsroutinen brechen und nicht nach kurzem in den alten Trott verfallen, gehört zum Schwierigsten überhaupt. Wer gewohnt ist, für den Arbeitsweg ins warme Auto zu steigen, wird ungern auf Fahrrad und Bus umsatteln. Und wenn einen erst die warme Dusche richtig weckt, ist es schwierig, ohne dieses Morgenritual in die Gänge zu kommen.

«Wer den Verlockungen der Routinen und den Annehmlichkeiten eines Lebens im Überfluss entsagen will, braucht in erster Linie tatsächlich viel Ausdauer und hartes Training.»

Im Begriff der Askese, der eine enthaltsame Lebensweise umschreibt, steckt nicht umsonst das griechische Verb «askein». Wörtlich übersetzt bedeutet es «üben». Wer den Verlockungen der Routinen und den Annehmlichkeiten eines Lebens im Überfluss entsagen will, braucht in erster Linie tatsächlich viel Ausdauer und hartes Training. Nur wer hinreichend übt, kann auf Dauer souverän verzichten.

Am einfachsten dürfte der Verzicht jenen fallen, die ohnehin nie viel gebraucht und auf vermeintliche «Must-haves» gepfiffen haben. Für sie ist die Fallhöhe zwischen zügellosem Konsum und gestrengem Masshalten kleiner. Verzichtstolerante sind per definitionem mit weniger zufrieden.

Dass Bescheidenheit mit Blick auf Besitz und Ansehen glücklich macht, war eine der Grundideen der kynischen Philosophie in der griechischen Antike. Die Kyniker reduzierten ihr Hab und Gut auf das Allernotwendigste, um grösstmögliche Unabhängigkeit zu erreichen, frei nach der Losung von Antisthenes: «Ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde.» Souverän verzichten gelingt also nicht nur, wenn man Bedürfnislosigkeit trainiert, sondern Bedürfnislosigkeit an sich macht ihrerseits souverän.

Das gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass wir mit Konsumgütern, Wohnungen oder Autos längst nicht nur Grundbedürfnisse stillen, sondern auch unseren sozialen Status aufpolieren. Selten wollen wir genug haben, öfters in erster Linie mehr oder mindestens ebenso viel wie die anderen. Wer den Vergleich sucht, der riskiert seine Souveränität jedoch erst recht: Er oder sie macht seine Zufriedenheit abhängig vom Los der anderen. Unsouveräner geht fast nicht.

Allerdings wird die Mangellage zweifellos nicht alle gleich treffen. Wenn die einen es sich kaum mehr leisten können, mehr als ein Schlafzimmer warm zu halten, während andere ihren Autolift oder ihren Pool heizen, zielt der Rat, sich in souveräner Bedürfnislosigkeit zu üben, leider ins Leere.

Denn eines wird in dieser Krise deutlich: Energie ist – und das war uns in den letzten Jahrzehnten kaum bewusst – ein kostbares, weil ebenso lebensnotwendiges wie knappes Gut. Seine Verteilung ist damit eine klassische Frage der Gerechtigkeit. Diese Frage vermag das blosse Spiel von Angebot und Nachfrage nicht zu lösen. Es bedarf vielmehr der Regulierung, die sicherstellt, dass die unverzichtbare Energie allen in ausreichendem Mass zur Verfügung steht. Bundesrätliche Kampagnen mit Energiespartipps fürs traute Heim sind richtig – aber zu wenig.



