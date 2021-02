Kampfwahlen ums Präsidium – SP droht Machtverlust in Zürcher Schulen In Zürich müssen zwei Schulpräsidien neu besetzt werden. Das Interesse an den gut bezahlten Jobs ist beträchtlich. Am 7. März ist Wahltag. Daniel Schneebeli

In den Stadtzürcher Schulen hat vor allem die SP das Sagen. Am 7. März entscheiden die Stimmberechtigten, ob das so bleibt. Foto: Sophie Stieger

In der Stadt Zürich liegt die politische Macht in der Volksschule mehrheitlich in sozialdemokratischer Hand. In fünf von sieben Schulkreisen stellt die SP die Schulpräsidentin oder den Schulpräsidenten. Am 7. März könnte diese Dominanz gebrochen werden. Denn in den Schulkreisen Letzi (politische Kreise 4,5 und teilweise 3) und Uto (Kreis 9) stehen Ersatzwahlen an. Und in beiden Kreisen muss die SP einen Sitz verteidigen.

Vorteil Mann

Spannend ist die Situation im Schulkreis Letzi. Denn Barbara Grisch, die langjährige Kreisschulpräsidentin, ist im letzten Jahr nach Meinungsverschiedenheiten aus der SP ausgetreten. Hauptgrund: Grisch wollte für ihre Nachfolge nicht die vorgesehene SP-Kandidatin, Ursula Sintzel, unterstützen, sondern den Kandidaten der FDP, den 34-jährigen Lukas Walther.