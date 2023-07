Geschlechtergraben bei den Wahlen – Die SP wird zur Frauenpartei – unter Nebengeräuschen Vor allem junge Frauen dürften den Sozialdemokraten im Herbst in grosser Zahl ihre Stimme geben. Verliert die Partei dafür die Männer? Jacqueline Büchi Christian Zürcher

Fast zwei Drittel der SP-Fraktion im Nationalrat sind weiblich. Im Bild: Martine Docourt (Co-Präsidentin der SP-Frauen), Nationalrätin Tamara Funiciello, SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer, Nationalrat Emmanuel Amoos und Elisabeth Baume-Schneider, heute Bundesrätin, im September 2022. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Schwierig», sagt Mirjam Hostetmann. «Schwierig» sei es gewesen, als junge, linke Frau in Obwalden aufzuwachsen. Schon in der Schule habe sie sich sehr daran gestört, wenn Mädchen anders behandelt wurden als Buben. Sie erinnert sich an eine Regel: Kamen Mädchen mit einem kurzen Top oder einem tiefen Ausschnitt ins Klassenzimmer, mussten sie sich zur Strafe ein grosses weisses T-Shirt überstreifen.