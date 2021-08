Zürcher Stadtratswahlen – SP schickt Simone Brander ins Rennen Nach einem langen internen Wahlkampf hat sich die Gemeinderätin gegen Min Li Marti durchgesetzt. Ihre Wahlchancen im kommenden Februar sind gross. Beat Metzler

Die unterlegene Min Li Marti (links) tritt ab, Simone Brander bedankt sich für die Wahl. Foto: Urs Jaudas

Das interne Lobbyieren hat sich für Simone Brander gelohnt. Die Parteidelegierten kürten die 43-Jährige am Donnerstagabend zur vierten Stadtratskandidatin der SP. Sie setzte sich gegen Min Li Marti durch. Mit 107 Stimmen zu 84 Stimmen fiel die Abstimmung überraschend klar aus.

In ihrer Rede im Volkshaus betonte Simone Brander ihre Begeisterung für die Lokalpolitik – dafür, «das Leben für die Menschen in der Stadt mit kleinen Schritten besser zu machen». Sie wehrte sich auch gegen den Vorwurf, monothematisch zu politisieren und allein auf Umweltthemen zu setzen. Die Klimakrise sei die grösste Herausforderung der Gegenwart, sagte Brander. Im Kern gehe es dabei um Solidarität.

Min Li Marti blieb allgemeiner. Die Zukunft mache ihr manchmal Angst, sagte sie. Doch die SP gebe ihr Hoffnung. Die Partei habe immer wieder gezeigt, dass Fortschritt und eine Einebnung der Hierarchien möglich seien. Die SP müsse ihren politischen Einfluss dazu nutzen, «die Grenzen des Machbaren zu verschieben».

An der ersten physischen Parteiversammlung der Stadt-SP seit gut eineinhalb Jahren setzten sich verschiedene Unterstützerinnen für Brander oder Marti ein. Dabei glichen sich die Argumente. Beide wurden als mutig gelobt, beiden wurde eine rasche Auffassungsgabe zugeschrieben, beide bekamen Zuspruch von queeren Parteiangehörigen. Bei der Verteilung des Applauses zeichnete sich allerdings ab, dass Simone Brander mehr Stimmen auf ihre Seite ziehen könnte.

Langer Vorwahlkampf

Der Wahl vorausgegangen war ein über drei Monate langer parteiinterner Wahlkampf. Beide Kandidatinnen haben viel Aufwand betrieben, um die Delegierten von sich zu überzeugen.

Der Entscheid fiel der Partei schwer, auch weil sich die Kandidatinnen gleichen. Sie sind ähnlich alt und ähnlich angesehen. Beide sind Frauen, politisch gehören sie nicht verschiedenen Flügeln an. Simone Brander setzte im internen Wahlkampf stark auf die Klima- und Verkehrspolitik, die sie als Gemeinderätin verfolgt. Min Li Marti betonte klassischere SP-Bereiche wie Armutsbekämpfung, Bildung und günstige Wohnungen.

Simone Brander politisiert seit 2009 im Stadtzürcher Gemeinderat, sie ist Umweltnaturwissenschaftlerin und arbeitet beim Bundesamt für Energie. Mit der Nominierung hat sie, überspitzt gesagt, das Schwierigste bereits hinter sich gebracht. Das letzte Mal, dass eine SP-Kandidatin die Wahl verpasste, liegt 27 Jahre zurück. Seit 1994 ist der Einzug in den Stadtrat allen Kandidierenden der Partei problemlos gelungen. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 13. Februar 2022 statt.

Für Min Li Marti hingegen ist es die zweite Niederlage. Die Nationalrätin bemühte sich schon einmal vergeblich um eine SP-Nomination als Stadtratskandidatin. Vor acht Jahren unterlag sie dem internen Konkurrenten Raphael Golta äusserst knapp um eine Stimme.

Ein linkes Bündnis

Die SP zieht mit vier Kandidierenden in die Stadtratswahl. Die drei Bisherigen, Corine Mauch, André Odermatt und Raphael Golta, galten in der Partei als unbestritten. Sie wurden am Donnerstagabend gemeinsam ohne Gegenstimme wieder aufgestellt.

Deutlich beschlossen die Delegierten auch die Unterstützung der insgesamt vier Stadtratskandidierenden der Grünen und der AL. Die drei links-grünen Parteien gehen für die Wahlen ein Bündnis ein.

Ob sie dabei wieder als klare Sieger hervorgehen werden wie 2018, ist laut Partei-Co-Präsident Oliver Heimgartner nicht garantiert. Er verwies auf die letzten Nationalratswahlen, bei denen die SP Anteile einbüsste. Es bestehe die Gefahr, dass die linke Mehrheit im Gemeinderat verloren gehe. Offenbar traute die Mehrheit der SP-Delegierten Simone Brander eher zu, einen solchen Machtverlust zu verhindern.

Mit der SP haben nun alle Parteien ihre Kandidierenden für die Wahlen vom nächsten Februar bekannt gegeben. Vier Frauen und zwölf Männer bemühen sich um die neun Stadtratssitze. Acht davon sind Bisherige, die wieder antreten. Die SP tritt als einzige Partei mit einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis an.

Beat Metzler ist Redaktor, sein Schwerpunkt ist die Stadt Zürich. Er berichtet darüber, wer die Stadt regiert, wem sie gehört und wohin sie sich entwickelt.

