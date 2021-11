Nach Zürcher Ja zum Richtplan – Good News für Zürcher Autofahrer: Die blaue Zone wird nicht teurer

Nach Ja zum städtischen Richtplan – Good News für Zürcher Autofahrer: Die blaue Zone wird nicht teurer Der neue Verkehrsrichtplan will Autos in der Stadt Zürich von der blauen Zone in Tiefgaragen verlegen. Darum sollen die Strassenparkplätze nicht auch noch teurer werden. Beat Metzler

Das Parkieren in der blauen Zone wird wohl nicht teurer. Foto: Keystone / Ennio Leanza

Es klingt ziemlich verkehrt: Das Ja zum Verkehrsrichtplan wird für manche Autofahrerende in der Stadt Zürich einen Vorteil bringen – obwohl die Vorlage das Auto verdrängen soll. Der Vorteil liegt darin, dass das Parkieren in der blauen Zone künftig wohl nicht viel mehr kosten wird.

Das sah bisher anders aus. Im Sommer 2020 sorgte Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) für Aufruhr unter Zürcher Autofahrern. Sie kündigte an, private Parkkarten für blaue Zonen stark zu verteuern, von 300 Franken auf 780 Franken. Bisher sei die blaue Zone viel zu günstig, dadurch würden viele private Parkplätze leer stehen. Die Schätzungen reichen von 10 bis 20 Prozent der insgesamt rund 200’000 privaten Parkfelder (hier mehr dazu).