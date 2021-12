Budgetdebatte im Zürcher Gemeinderat – SP verliert Poker um Wohnbauförderung Die SP verlangte mehr Geld für städtische Wohnstiftungen. Doch sie stiess ausgerechnet im linken Lager auf Widerstand. Martin Huber

Die Stadträte André Odermatt, Filippo Leutenegger und Daniel Leupi (von rechts) beim Spatenstich auf dem Areal Guggach in Unterstrass Anfang Dezember. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Das Thema Wohnen erhitzte in der Budgetdebatte des Zürcher Gemeinderats am Mittwochabend einmal mehr die Gemüter. Wie schon beim Corona-Bonus für das Pflegepersonal war sich Links-Grün auch hier uneins. Zankapfel waren die Abschreibungsbeiträge an städtische Wohnbaustiftungen, mit denen diese Wohnungen gekauft und vergünstigt werden sollen.

Die SP wollte neben der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen (PWG) auch die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, die Stiftung Alterswohnungen und die Stiftung Einfach Wohnen mit solchen Beiträgen von je 5 Millionen Franken ausstatten.