Explodierende Strompreise – SP will den Strombaronen Spekulationsgeschäfte verbieten Mehr Service public, weniger Profit: Die SP präsentiert einen Plan zum Totalumbau des Strommarktes. Denis von Burg Adrian Schmid

Die SP will den Strommarkt grundsätzlich umgestalten, sodass der einheimische Strom wieder rentiert und die Preise stabil bleiben. Foto: Keystone

«Wir stehen vor einem totalen Scheitern der geltenden pseudoliberalen Marktordnung», sagt SP-Fraktionschef und Energieexperte Roger Nordmann. Seit 20 Jahren hätten die Strompreise in der Schweiz nichts mehr mit den effektiven Gestehungskosten im Land zu tun. Jahrelang hätten Stromlieferanten sich lieber mit billigem Strom von der internationalen Strombörse eingedeckt und diesen mit Gewinn verkauft, statt in etwas teureren Inlandstrom aus Wasser, Sonne und Wind zu investieren. Folge: Der Schweiz fehlt Strom – vor allem in der Zukunft. Und: Jetzt in der Energiekrise explodieren die Preise.