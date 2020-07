Multitasking in Videokonferenz – Spanischer Stadtrat duscht im Home Office mit laufender Kamera Politiker, Journalisten und Bürger konnten mitverfolgen, wie sich ein Lokalpolitiker eine Dusche gönnte. Seine Karriere leidet unter dem Lap­sus aber nicht unmittelbar.

Weil er nicht länger auf eine Erfrischung warten wollte, duschte der Politiker während der Videokonferenz. Allerdings vergass er dabei, die Kamera auszuschalten. Video: Twitter

Ein spanischer Stadtrat hat während einer Videokonferenz mit Kollegen, Journalisten und Bürgern geduscht, dabei aber vergessen, die Kamera abzuschalten. Während die anderen Teilnehmer hinter ihren Schreibtischen sassen und Fragen beantworteten, war Bernardo Bustillo von der Psoe-Partei im nordspanischen Torrelavega nackt unter der Dusche zu sehen.

«Ich will das gar nicht schönreden und weiss, dass ich mich daneben benommen habe, aber das Plenum ging schon auf das Ende zu. Wir hatten um 8 Uhr morgens begonnen und die Geschichte zog sich bis 12.30 Uhr hin», sagte er spanischen Medien. Deshalb habe er sich für Multitasking entschieden: duschen und weiter zuhören. Dabei habe er aber die Kamera nicht richtig ausgeschaltet. Der Stadtrat bot seinen Rücktritt an, aber seine Partei bestätigte ihn inzwischen auf seinem Posten, berichtete die Zeitung «El Diario Montañes» am Samstag.

Mit den Tücken von Videokonferenzen im Homeoffice hatte im April schon ein spanischer Journalist unliebsame Bekanntschaft gemacht, als während eines Live-Interviews seine nur leicht bekleidete Geliebte durchs Zimmer ging. Seine Partnerin trennte sich daraufhin von ihm.

( oli/sda )