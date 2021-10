Naturkatastrophe in Grossbritannien – Spaziergängerin entdeckt massenweise tote Krabbentiere An den Stränden im Nordosten sind Tausende von toten Meerestieren angespült worden. Während den Fischern der Fang ausgeht, es den Anwohnern gewaltig stinkt und die Behörden über die Ursache rätseln, arbeiten Umweltlabore auf Hochtouren.

Massensterben an der Nordseeküste in Grossbritannien. Foto: Facebook/Sharon Bell

Ein Teppich aus toten Meerestieren bedeckt seit Tagen Teile der Nordostküste Grossbritanniens. Weshalb die Tiere an Land gespült wurden, ist noch unklar. Die Untersuchung habe höchste Priorität, teilte das britische Umweltministerium Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) am Mittwoch mit. Mit ersten Ergebnissen rechne man jedoch erst nächste Woche.

Sharon Bell, eine Bewohnerin von Marske-by-the-Sea, die jeden Tag auf dem Strandabschnitt in der Nähe ihres Hauses spazieren geht, hatte am Montag mit auf Facebook veröffentlichten Bildern auf die Vorkommnisse an der Küste aufmerksam gemacht: Nachdem sie auch die Umweltbehörde und einen Politiker aus dem Unterhaus informierte hatte, verbrachte sie die letzten Tage nunmehr damit, Interviews mit Reportern, Meeres- und Naturschutzgruppen aus aller Welt zu führen, wie sie selber mitteilte.

Gegenüber dem «Daily Mirror» sagte sie, die Zahl der Kreaturen habe in den letzten zwei Wochen stetig zugenommen. Sie sei entsetzt. An einigen Stellen türmten sich die Haufen von teils noch lebenden Krabben und Hummern hüfthoch. Der Geruch sei schrecklich. Sie und ihr Mann hätten Stunden damit verbracht, lebende Tiere, die sie zwischen den Haufen gefunden hatten, ins Wasser zurückzubringen.

In South Gare, nahe der Stelle, wo der Fluss Tees in die Nordsee mündet, wurde am Wochenende sogar ein toter Schweinswal fotografiert. Dr. Jamie Bojko, Meerestierpathologe an der nahen Teesside University, bezeichnet das Vorkommnis als «sehr besorgniserregend». Es gebe eine Reihe von Dingen, die dies erklären könnten, so Bojko. «Eines könnte ein extremes Wetterereignis sein oder eine Krankheit. Seltsam sei aber, dass es sich auf so viele Tierarten auswirke – von Krabben und Hummern bis hin zu Haien und Seezungen.»

Auf ihrem üblichen Spaziergang von Marske nach Saltburn ist Sharon Bell auf diesen Anblick gestossen. Foto: Facebook/Sharon Bell Tausende von toten und lebendigen Krebsen und Hummer am Strand von Marske-by-the-sea. Foto: Facebook/Sharon Bell Nicht nur Krustentiere hat es an Land gespült. Auch grössere Fische, wie der Seehase, verendeten an der Küste. Foto: Facebook/Sharon Bell 1 / 4

Ein Sprecher der Umweltbehörde sagte der BBC, dass Proben von Wasser, Sedimenten, Muscheln und Krabben gesammelt wurden und Labore diese analysierten, um zu prüfen, ob eine Meeresverschmutzung zum Tod der Tiere beigetragen habe. Ein Sprecher der Fischereibehörde versicherte, dass jeder versuche, herauszufinden, wer für die Katastrophe verantwortlich sei: «Wir haben Taucher, die tote Krabben auf dem angespülten Meeresboden gesehen haben, und Fischer, die berichten, dass sehr wenig in ihre Hummerfallen gegangen sei.» Die Fischer hätten die Behörde deshalb informiert, dass sie nicht mehr in Küstennähe fischten, weil es dort keinen Fang gebe.

Abwasser darf ins Meer: Wut und Zorn in Grossbritannien

Sowieso kocht in Grossbritannien eine Umweltdebatte hoch. Anlass ist die Weigerung des britischen Parlaments, die ungefilterte Ableitung von Abwasser in Meer und Flüsse zu verbieten. Ob ein direkter Zusammenhang mit der Katastrophe an der Nordostküste besteht, ist noch unklar.

Zuvor hatte die Regierung erlaubt, dass Kläranlagen nicht vollständig behandeltes Abwasser entsorgen dürfen, weil die notwendigen Chemikalien wegen des eklatanten Lastwagenfahrermangels nicht zu bekommen sind. Viele Menschen hätten daraufhin in sozialen Medien sowie Schreiben an ihre Abgeordneten mit Wut und Zorn reagiert, berichtete die Zeitung «Daily Mail» am Montag.

Nur 22 Parlamentarier der regierenden Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson hatten für eine Änderung des Umweltgesetzes gestimmt, die Wasserunternehmen gesetzlich dazu verpflichtet hätte, kein Abwasser in Flüsse zu pumpen. Die «Mail» verwies darauf, dass Umweltminister George Eustice die Abgeordneten um Ablehnung gebeten habe – «nur Tage bevor Boris Johnson die Staats- und Regierungschefs der Welt zum COP26-Klimagipfel in Glasgow empfängt». Das Thema ist aber noch nicht vom Tisch: Das Oberhaus des britischen Parlaments will eine neue Abstimmung im Unterhaus erzwingen.

Vergangenes Jahr wurde landesweit mehr als 400’000-mal ungefiltertes Abwasser in Gewässer geleitet. Aktivisten zufolge wird deswegen in mehreren Gebieten vor allem im Südosten Grossbritanniens vom Baden abgeraten. Nur 14 Prozent der britischen Flüsse wird derzeit ein ökologisch gesunder Status bescheinigt.

In Glasgow diskutieren vom kommenden Sonntag (31. Oktober) an etwa 200 Staaten über die Einhaltung der Klimaziele von Paris.

nag/Mit Material der sda

Fehler gefunden?Jetzt melden.