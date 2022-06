Ausflügeln im Turbinenhaus – Speisen, wo einst die Turbinen drehten Im Restaurant direkt an der Limmat gibts währschafte, gut gemachte Küche aus dem Hause Tre Fratelli. Ein Besuch lohnt sich auch aus anderen Gründen. Meinung David Sarasin Urs Jaudas (Foto)

Das Restaurant Turbinenhaus: ein Geheimtipp am Wasser. Foto: Urs Jaudas

Nach dem GZ Wipkingen wird es ruhiger am Ufer der Limmat. Büsche, Bäume und Wiesenhänge ersetzen Beton, Badis und alte Industriebauwerke, die den Fluss vorher prägen.

Nach dem Umbau 2007 kam wieder Leben ins alte Weberei-Areal. Das Turbinenhaus befindet sich im Gebäude rechts. Foto: Stadt Zürich

Dazu zählen die kleinen Badewiesen an den steinigen Ufern vor der Werdinsel und vereinzelte Restaurants. Das malerischste ist das Turbinenhaus im Gebäude der einstmaligen Seidenstoffweberei Höngg. Seit das stolze Gebäude 2007 umgebaut wurde, kann man in der stadtnahen Ausflugsbeiz am Limmatspazierweg wieder essen. Seit 2021 wirtet dort das Team vom Tre Fratelli in Wipkingen, das mittlerweile geschlossen hat.