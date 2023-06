Leise Enttäuschung an der Athletissima – Spektakel auf höchstem Niveau – aber nicht von den Schweizern Mit grossen Ambitionen sind Jason Joseph, Simon Ehammer und Jonas Raess nach Lausanne gereist. Doch vor Heimpublikum können sie nicht an ihre jüngst starken Leistungen anknüpfen. Marco Oppliger

Zweiter, und doch nicht zufrieden: Hürdensprinter Jason Joseph steht stellvertretend für die Stimmungslage der Schweizer Leichtathleten in Lausanne. Foto: Pascal Mueller (Freshfocus)

Es ist angerichtet – eigentlich. Die Pontaise bildet die perfekte Bühne für diesen Leichtathletik-Abend. Das Stadion mag in die Jahre gekommen sein, doch versprüht es immer noch Charme und verfügt es über eine rasante Bahn, die schon viele magische Leistungen ermöglicht hat. Und dann sind da die Schweizer – mit Simon Ehammer, Jason Joseph und Jonas Raess stehen gleich drei im Hauptfeld des Diamond-League-Meetings.

Nachdem die Gastgeber jahrelang nur eine Nebenrolle gespielt hatten, sind sie nun mittendrin in der Weltklasse. Joseph und Ehammer sind mit dem Anspruch nach Lausanne gereist, zu gewinnen. Raess hat es sich derweil zur Aufgabe gemacht, den 39 Jahre alten Landesrekord von Markus Ryffel über 5000 Meter zu knacken.

Aber: Es sollte nicht sein. Die Schweizer schreiben an diesem Abend keine Geschichte, sie brechen keine Rekorde und feiern keine Siege. Was freilich nicht bedeutet, dass es in Lausanne an Spektakel mangelt.

Ein Weltklasse-Duell über 5000 Meter

Was Berihu Aregawi und Joshua Cheptegei über 5000 Meter zeigen, reist die Zuschauerinnen und Zuschauer von den Sitzen. Die beiden liefern sich auf der letzten Runde ein Duell, das im Sprint auf der Zielgeraden gipfelt. Dabei hat Olympiasieger und Weltmeister Cheptegei das Nachsehen gegen den unwiderstehlichen Aregawi, der in 12:40,45 eine Jahresbestzeit aufstellt.

An und für sich hätte Raess in diesem Weltklassefeld also die Bedingungen vorgefunden, um zu liefern. Doch er wird in 13:22,53 Elfter, und damit weit unter Wert geschlagen, hatte er doch jüngst in Montesson (FRA) in 13:13,28 eine persönliche Bestzeit aufgestellt. «Ich wollte ganz klar mehr zeigen vor dem eigenen Publikum. Bis Kilometer zwei fühlte ich mich gut. Doch als das Licht, das die Pace für den Schweizer Rekord markiert, vorbeiging, konnte ich nicht mehr reagieren», hält er hernach sichtlich konsterniert fest.

Zweiter und unzufrieden

Wie Raess geht es auch Joseph und Ehammer. Der Hürdensprinter hat Anfang Juni in Florenz in 13,10 den eigenen Landesrekord verbessert und wurde nur von Weltmeister Grant Holloway bezwungen. Nach einem Dämpfer am Diamond-League-Meeting von Paris deutete Joseph vergangenes Wochenende an der Team-EM in Chorzow wieder an, wie schnell er laufen kann (13,12). Doch ausgerechnet vor Heimpublikum kann er diese Leistung nicht bestätigen. In 13,23 Sekunden und einen Hundertstel hinter dem Japaner Izumiya wird er zwar Zweiter, das jedoch vermag den Basler nicht zufriedenzustellen. «Der Lauf war von A bis Z nicht gut», hält er fest. Der 24-Jährige legt nach intensiven Wochen nun eine Wettkampfpause ein und wird voraussichtlich erst Ende Juli an der Schweizer Meisterschaft in Bellinzona auf die Bahn zurückkehren.

Die grösste Leistung lieferte jüngst Ehammer ab, als er in Oslo mit 8,32 Metern als erster Schweizer überhaupt in der Diamond League reüssierte. Nur einmal war er noch weiter gesprungen, vor Jahresfrist in Götzis. Der WM-Bronzegewinner im Weitsprung und EM-Zweite im Zehnkampf ist also in Form. Doch hat er eben auch intensive Wochen hinter sich, nachdem er in Basel auch noch im Mehrkampf angetreten war und mit 8436 Punkten das zweitbeste Ergebnis seiner Karriere erzielte. Auf der Pontaise erlebt er als Vierter (7,97 m) eine leise Enttäuschung. Natürlich: Die Bedingungen waren bei eher kühlen Temperaturen nicht ideal, was sich bei den Leistungen von Ehammers Konkurrenten ebenso zeigte. «Vierter, das tönt nicht gut», hält er gleichwohl fest.

Es ist Selbstkritik auf hohem Niveau. Aber sie verdeutlicht, wie sehr sich die Ansprüche der Schweizer in den letzten Jahren verschoben haben.

