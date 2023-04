Schätze der Archäologie – Spektakuläre Nekropole in Südtirol ausgegraben In einem Dorf bei Bozen (I) haben Archäologen einen Platz entdeckt, an dem die Menschen mehr als ein Jahrtausend lang ihre Toten bestatteten. Funde wie dieser bekommt kaum jemand zu Gesicht. Jakob Wetzel

Am Ort des prähistorischen Begräbnisplatzes legten Archäologinnen und Archäologen Unmengen von Keramikscherben frei. Foto: Amt für Archäologie, Autonome Provinz Bozen

Er habe sehr rasch erkannt, dass sie auf etwas Besonderes gestossen waren, sagt Gino Bombonato. Über vier Jahrzehnte hinweg hatte der Archäologe in Südtirol bereits die Vergangenheit ausgegraben, doch der Boden in diesem Neubaugebiet war anders. «Es war einfach alles voll», sagt er. Schwarze Erde, Tausende Keramikscherben, Hunderte Metallspangen, Bruchstücke von Glasarmreifen, mehr als 80 goldene Ohrringe und dazu massenhaft verkohlte Knochenstücke, teils tierisch, teils von Menschen. Mit so vielen Funden hatte es der Archäologe zuvor nie zu tun.