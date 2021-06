Razzia in Zürich – Spektakulärer Polizeieinsatz an der Langstrasse Mehrere Dutzend Einsatzwagen und die Sondereinheit der Stadtpolizei sorgen am Montagnachmittag im Zürcher Milieu-Viertel für Aufmerksamkeit. Corsin Zander , Martin Huber

Im Hinterhof des Gebäudes an der Langstrasse 78 verschafften sich Polizisten Zutritt zu einem Gebäude. Foto: PD

Die Aktion schien gut geplant, aber offenbar so heikel, dass die Polizei auch Stunden danach noch nicht sagen konnte, worum es genau ging. Am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr sind in der Langstrasse mehrere Dutzend Polizeiwagen vorgefahren. Zivile Autos und Kastenwagen. Polizisten auf Motorrädern haben Zugangsstrassen abgesperrt.

Die Sondereinheit der Stadtpolizei zieht wieder ab. Foto: PD

Die Sondereinheit der Stadtpolizei ging mit Leitern in den Hinterhof der Langstrasse 78. Es klirrte und knallte. Offenbar hatten sich die Polizisten Zugang zu einem Haus verschafft, wie Anwohner berichten. Danach zogen die Polizisten in Vollmontur wieder ab. Verhaftungen sind weder auf Filmaufnahmen zu sehen, noch von Augenzeugen zu vernehmen. Eine Stunde später standen noch immer Polizei-Kastenwagen vor dem Haus, die Brauerstrasse war mit einem Plastikband abgesperrt. Passanten vor Ort spekulieren über einen Einsatz im Milieu.

Die Polizei sperrt die Brauerstrasse während des Einsatzes ab. Foto: PD

Etwa nach 20 Uhr informierte ein Mediensprecher auf Anfrage: Es habe sich um eine polizeiliche Aktion im verwaltungspolizeilichen Bereich gehandelt. Mehr könne er nicht sagen. Auch nicht, ob es zu Verhaftungen gekommen ist. Nur so viel: «Gefahr für die Bevölkerung hat keine bestanden.»

Die Verwaltungspolizei kümmert sich unter anderem um Bewilligungen für Gastwirtschaften. Weitere Informationen stellte der Mediensprecher für Dienstagmorgen in Aussicht.

