Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Spezielles Sudoku Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In der Folge 239 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von einem speziellen Sudoku, die andere von Dreiecken in einem Quadrat. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Spezielles Sudoku

Jede Zahl von 1 bis 9 soll in eines der runden Felder geschrieben werden (eine Zahl pro Feld). Die Summe der Zahlen in drei runden Feldern, die auf den Eckpunkten eines kleinen Dreiecks liegen, muss gleich der bereits gesetzten Zahl in diesem Dreieck sein. Vervollständigen Sie die Abbildung.

Dreiecke im Quadrat

In einem Quadrat sind 20 Punkte markiert. Diese Punkte sind mit Strecken untereinander und mit den Ecken des Quadrats so verbunden, dass diese Strecken sich nicht schneiden und die Strecken das Quadrat in Dreiecke aufteilen.

Wie viele Dreiecke gibt es?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.





Fehler gefunden?Jetzt melden.