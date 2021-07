Filmfestival in Cannes eröffnet – Spike Lees Kollegin will auf dem Tisch tanzen Die Jury, die der US-Regisseur präsidiert, ist dieses Jahr in mehrfacher Hinsicht besonders. Spike Lee selbst gab sich am Eröffnungstag des Festivals verspielt und kämpferisch. Matthias Lerf

Eigentlich ist der schwarze Anzug auf dem roten Teppich Pflicht – aber Jurypräsident Spike Lee kann sich ein wenig mehr erlauben. Foto: AFP

Zur Eröffnung des Festivals von Cannes gab es Spike Lee in vielfacher Ausführung: Überall in der Stadt ist das Konterfei des US-Regisseurs auf dem Festivalplakat zu sehen, wo er etwas skeptisch zwischen Palmen gen Himmel schaut. Verspielt schritt er am Abend auf dem roten Teppich zur Eröffnungsvorstellung. Und kämpferisch rief er am Nachmittag der Presse zu: «Schreibt nicht nur Kritiken!»

Eigentlich ist Spike Lee schon im vergangenen Jahr als Cannes-Jurypräsident gewählt worden. Aber die 2020er-Ausgabe fiel der Pandemie zum Opfer, und die diesjährige wurde um zwei Monate in den Juli verschoben. Es sei für ihn keine Frage gewesen, dem wichtigsten Festival der Welt die Treue zu halten, sagte Lee an einer Pressekonferenz. Schliesslich habe bereits sein erster Film «She’s Gotta Have It» an der Côte d’Azur seine Weltkarriere gestartet. Und seither mancher andere auch.