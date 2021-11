Identifizierung im Einkaufszentrum – Spionagefirma bietet Gesichtserkennung von Shoppern an Das mysteriöse Unternehmen DSIRF hat Verbindungen zum Kreml und zu Österreichs Ex-Kanzler – und die Manager sitzen in Schweizer Luxusvillen. Bernhard Odehnal

Die Firma DSIRF bietet dem Handel eine digitale Gesichtserkennung an. Damit sollen Kundinnen und Kunden schon beim Betreten eines Einkaufszentrums identifiziert werden. Foto: Screenshot von der Website DSIRF

Ein österreichisch-schweizerisches Unternehmen zieht in den Datenkampf. In einer 23-seitigen Präsentation aus dem Jahr 2018 bietet eine Firma mit der Abkürzung DSIRF schweres Geschütz für Cyberkrieger an: Es geht um Computerprogramme, die jedermann auf der Strasse identifizieren können. Und eine Software namens Subzero, die in jeden Computer eindringen und Passwörter absaugen könne. Damit wäre es den Käufern der Software möglich, fremde Geräte von einem Kontrollzentrum heraus zu steuern.

DSIRF bietet also ähnliche Dienste wie die israelische NSO Group mit dem berüchtigten Spionageprogramm Pegasus an. Nur werden nicht Mobiltelefone, sondern Laptops und PC gekapert. Über die Vermarktungspräsentation berichtet nun das deutsche Magazin «Focus». Sie liegt auch dieser Zeitung vor.