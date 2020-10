Solidarität in Corona-Zeiten – Spitäler verlegen Patienten untereinander Die Spitäler im Kanton Zürich wollen vermeiden, dass sie wie im Frühling massenweise Operationen absagen müssen. Susanne Anderegg

Noch reichen die Kapazitäten auf den Intensivstationen aus, doch die schweren Corona-Fälle nehmen zu. Foto: Valeriano Di Domenico

Die Zahl der Corona-Patienten, die Spitalpflege brauchen, steigt rasch. Im Kanton Zürich sind es derzeit 200 Personen, mehr als doppelt so viele wie vor einer Woche. 19 Corona-Kranke liegen auf einer Intensivstation, dreimal mehr als vor einer Woche.

Anders als im Wallis oder in Genf, wo die Spitäler bereits an ihre Grenzen kommen, ist die Lage in den Zürcher Spitälern aber noch wenig angespannt. Das hat auch damit zu tun, dass die Spitäler untereinander dafür sorgen, dass nirgends ein Engpass entsteht. «Wir versuchen, die Belastung durch Corona-Patienten gleichmässig auf alle zu verteilen, damit wir auch die anderen Patienten weiterhin gut versorgen können», sagt Thomas Brack, Direktor des Spitals Limmattal.