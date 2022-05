Wilder Kaiser – Gastrolabel für österreichische Spezialitäten Infos einblenden

Neben dem Restaurant Wienzeile in der Zürcher Innenstadt, das nach der gleichnamigen Wiener Strasse benannt ist, gibt es in der Region zwei weitere österreichische Lokale, die unter dem Label Wilder Kaiser betrieben werden: In Zumikon befindet sich das Beisl, also eine Gartenbeiz mit Vinothek; in Egg das Wia Z’Haus (also ein Wirtshaus). Auch an diesen Orten findet man österreichische Spezialitäten, wobei der Fokus in Egg nicht wie bei der Wienzeile bei Wiener Speisen, sondern bei österreichisch-ungarischen Klassikern liegt. Grosse Schnitzel gibt es allerdings überall. Gegründet wurde das Wilde Kaiser-Trio vom österreichischen Gastronomen-Paar Nicole und Christian Krahnstöver (cs)