Rachmaninow in der Tonhalle – Spitzendirigenten tauschen ihre Orchester in Zürich Vor 150 Jahren wurde der Komponist Sergei Rachmaninow geboren. Das Tonhalle-Orchester und die Philharmonia wagen zum Jubiläum einen Personalwechsel. Simon Bordier

Sind schon lange befreundet: Tonhalle-Orchester-Chef Paavo Järvi (links) und Operndirigent Gianandrea Noseda. Foto: Gaëtan Bally

Sergei Rachmaninow soll schon mit 25 Jahren ein «sehr alter Komponist» gewesen sein. Die Worte sind von einem nicht minder berühmten Russen überliefert, von Igor Strawinsky.

Der Grund für das vernichtende Urteil: Der am 1. April 1873 geborene Künstler bediente sich bis zu seinem Lebensende 1943 einer romantischen Tonsprache. Und noch im amerikanischen Exil gefiel sich der Komponist, Pianist und Dirigent in der Pose des russischen Aristokraten. Die anhaltende Popularität mancher Werke legen ihm Kritiker als Schwäche aus. Statt den Sprung in die Moderne zu wagen, gehe Rachmaninow mit sentimentalen, üppig orchestrierten Gesten hausieren, so der Vorwurf.

Befreundete Maestri

Was tun? Zwei der bedeutendsten Klangkörper des Landes, das Tonhalle-Orchester und die Philharmonia Zürich (das Opernhaus-Orchester), wagen zu Rachmaninows 150. Geburtstag ein Experiment: Sie tauschen ihre Dirigenten. Tonhalle-Chef Paavo Järvi und Operndirigent Gianandrea Noseda leiten je zwei Konzerte eines Klavierzyklus, wobei sie einmal ihr eigenes Orchester dirigieren, darauf jenes des Kollegen.

Dass hierbei Schwächen und Stärken offen zutage treten können, nehmen die beiden Maestri offenbar in Kauf; Noseda und Järvi sind seit vielen Jahren befreundet. (Lesen Sie hier das Järvi-Porträt «Er mag es direkt».)

Neues zur Rachmaninow-Villa am Vierwaldstättersee Infos einblenden Die Villa Senar im luzernischen Hertenstein, in der Sergei Rachmaninow von 1932 bis 1939 die Sommermonate verbrachte, ist so weit saniert, dass sie für kulturelle Anlässe genutzt werden kann. Die Räume präsentieren sich, als würde der Komponist und Pianist darin leben. Vor einem Jahr hatte der Kanton Luzern die denkmalgeschützte Villa für 8 Millionen Franken übernommen und damit eine schwierige Erbschaftssituation gelöst. Er verpflichtete sich, zusammen mit einer von einem Enkel Rachmaninows gegründeten Stiftung, das kulturelle Erbe zu erhalten und öffentlich zugänglich zu machen. Die Villa Senar wird zum 150. Geburtstag von Rachmaninow wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Foto: Urs Flüeler (Keystone) Pünktlich zum 150. Geburtstag von Rachmaninow am 1. April wurde die erste Sanierungsetappe der Villa abgeschlossen. Am augenfälligsten ist, dass das Gebäude nicht mehr weiss ist, sondern wieder die originale Ockerfarbe hat, wie sich bei einem Medienrundgang zeigte. Das Gebäude der Luzerner Architekten Alfred Möri und Karl Friedrich Krebs gilt als exemplarisches Beispiel der Moderne in der Zentralschweiz. Dass es einzigartig ist, liegt aber nicht nur an der Architektur, sondern auch daran, dass der bedeutende Komponist und Musikstar des frühen 20. Jahrhunderts darin lebte und dieser dank vielen erhaltenen Möbeln und Gegenstände noch immer erfahrbar ist. Viele Möbel aus der Zeit Rachmaninows sind erhalten geblieben. Foto: Urs Flüeler (Keystone) Zudem liegt die Villa Senar an einer wunderschönen Lage auf einer Halbinsel am Vierwaldstättersee. Insgesamt ist das Anwesen, zu dem auch ein Park und ein Nebengebäude gehören, zwei Hektaren gross. Paradestück der Möblierung ist Rachmaninows Flügel. Der Komponist erhielt diesen zum 60. Geburtstag geschenkt. Der Konzertflügel der Firma Steinway & Sons ist eine Spezialanfertigung und einen Meter länger als ein gängiger Flügel. Geführt wird das Haus von einer Stiftung. Die Villa soll weder Museum noch Konzertsaal sein. Andrea Loetscher, Geschäftsführerin der Stiftung, sagte, die Besucherinnen und Besucher sollten bei Rachmaninow zu Hause sein und dessen Magie erleben. Die finanziell selbsttragende Stiftung arbeitet für die Programmierung mit verschiedenen Institutionen aus der Region zusammen. (sda)

Den Reigen haben Noseda und Philharmonia im Februar mit einer Matinee im Opernhaus eröffnet. Im Wissen, dass Rachmaninows Orchesterwerke klaren Erzählmustern folgen und Bezüge zu Literatur und Ballettmusik aufweisen, spielen die Musikerinnen und Musiker ihre Hausmacht aus: Die Blechbläser fahren im dritten Klavierkonzert mit Fanfaren mächtig auf, Flöten mahnen subtile Töne an, die Streicher lullen das Publikum mit ihrem warmen Klang ein. All dies wirkt – nach einem harzigen Beginn – sinnlich, theatralisch.

Nicht zuletzt dem Solisten des Stücks, dem bekannten Pianisten Yefim Bronfman, wird Raum zur Entfaltung gewährt. Er füllt ihn bravourös, unter anderem mit der dichten, langen, schwierigen Ossia-Kadenz.

Nach der Pause, in der Tondichtung «Die Glocken», wird das Klangspektrum nochmals geweitet. Seufzerbewegungen scheinen sich im Wechsel von Orchester, Opernchor und Gesangssolisten zu verselbstständigen, Echo-Effekte den Raum zu vertiefen. Man erlebt auch Aha-Momente: Wuchtige Pendelbewegungen, wie man sie aus Rachmaninows Klavierwerken kennt, werden in diesem «Glocken»-Stück exemplarisch vorgeführt. Ein überwältigendes, lehrreiches Erlebnis.

Glamour in der Tonhalle

Beim Tonhalle-Orchester, das sich diese Woche Rachmaninow widmete, erlebt man ein qualitatives Auf und Ab. Die erste Konzerthälfte mit dem Klavierkonzert Nr. 2 und der Pianistin Yuja Wang ist auf Show getrimmt: Im roten Kleid betritt die Solistin die Bühne und stürzt sich mit Moll-Akkorden ins Abenteuer. Leider entwickeln die Melodien unter ihren Händen kaum Zugkraft; zu kurzatmig ist die Phrasierung, zu unberechenbar das Tempo. In Steigerungsläufen droht sie im Orchesterklang unterzugehen. Maestro Järvi ist um Koordination bemüht.

Die Stärke der Pianistin sind virtuose Läufe und Sprünge. Diese kann sie im finalen Satz sowie in einer der beiden Zugaben, den «Carmen Variations» nach Bizet und Horowitz, unter Beweis stellen. Dafür erntet sie bei der Aufführung am Donnerstag stehende Ovationen.

Reisst das Publikum mit virtuosen Läufen mit: Die Pianistin Yuja Wang. Foto: Julia Wesely (Konzerthaus Wien)

Das Orchester blüht in einem Spätwerk, der dritten Sinfonie, auf. Hier lernt man einen etwas anderen Rachmaninow kennen – einen, der mit harmonisch ungebundenen Motiven experimentiert und durchaus modern wirkt. Järvi und das Tonhalle-Orchester verblüffen mit ihrem technischen Können und schierer Spielfreude. Sie spielen die Sinfonie so, als handle es sich um einen Strassenfeger Rachmaninows.

Man darf gespannt sein, was Järvi und das Tonhalle-Orchester bei der Fortsetzung des Zyklus im Herbst aus dem Hut zaubern. Bislang haben die Kollegen von der Oper mit der fast rundum geglückten Matinee die Nase vorn.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.