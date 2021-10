Live: FC Zürich – FC Basel – Nach dem YB-Stolperer: Eilt der FCB jetzt allen davon?

Der Cup

Aus dem haben sich diese Woche beide verabschiedet und das doch ziemlich überraschend. Der FCZ verlor am Dienstag nach einem langen Penaltyschiessen mit 26 Schützen in Yverdon, Basel unterlag Etoile Carouge. Wir sehen das Positive: Jetzt können sich beide Teams auf die Liga konzentrieren und uns heute ein Spektakel bieten. Das wäre doch was.