Rudern: Schon fünf Schweizer Boote in den A-Finals

Swiss Rowing überzeugt an der WM in Tschechien. Am ersten von zwei Halbfinaltagen qualifizierten sich nicht weniger als fünf Boote für den Kampf um die Medaillen.

Der Frauen-Doppelvierer bestätigte seine starken Leistungen dieser Saison. Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher und Salome Ulrich übernahmen kurzzeitig sogar vor China die Führung und lieferten sich anschliessend mit der Ukraine ein packendes Duell um Rang 2. Die junge Schweizer Crew konnte die Osteuropäerinnen nicht mehr überholen, erreichte durch den Finaleinzug aber ein weiteres – hoch gestecktes – Ziel in dieser so viel versprechenden Premierensaison. Die Reserve auf die Ukraine war am Schluss äusserst komfortabel und betrug mehr als fünfeinhalb Sekunden.

Der Frauen-Doppelvierer mit Celia Dupre, Lisa Loetscher, Salome Ulrich und Pascale Walker (v. l.), steht im A-Final. Foto: Keystone

Der vor kurzem neu gebildete Riemenvierer ist bereits auf hohem Niveau kompetitiv. Das Quartett Tim Roth, Andrin Gulich, Joel Schürch und Roman Röösli qualifizierte sich mit einem dritten Halbfinalrang hinter den Niederlanden und Rumänien für den A-Final an der WM in Tschechien. Im Fernduell gegen Irland wiesen sich die Schweizer über respektable Fortschritte aus und hielten die Gegner schliesslich sicher auf Distanz – am Schluss betrug der Vorsprung 1,76 Sekunden. Roman Röösli hatte so gleich doppelt Grund zum Jubeln: Der erfahrene Luzerner feierte am Donnerstag seinen 29. Geburtstag.

Den Halbfinaltag bestmöglich eröffnet hatte aus Schweizer Sicht Andri Struzina. Der Zuger entschied sein Rennen im Leichtgewichts-Einer als Erster für sich und qualifizierte sich somit ebenso für den Showdown der Top 6 wie Raphael Ahumada/Jan Schäuble im leichten Doppel-Zweier. Die Gesamtweltcup-Sieger liessen ebenfalls nichts anbrennen und wurden Zweite in ihrem Halbfinal. Ebenfalls im Final stehen Frédérique Rol und Patricia Merz im leichten Doppelzweier der Frauen. Das routinierte Duo setzte sich im Schlussspurt um den letzten Finalplatz mit einem Vorsprung von 0,22 Sekunden gegen Italien durch. (mke)