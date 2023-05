Eishockey: ZSC-Lehtonen trifft zum Sieg gegen Deutschland

Deutschland hat an der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland auch das zweite Vorrundenspiel knapp verloren. Am Tag nach dem 0:1 gegen Schweden unterlag die Auswahl Bundestrainer Harold Kreis Gastgeber Finnland in Tampere 3:4. Die Deutschen führten 2:1, ehe Manninen, der nächste Saison bei Servette spielt, mit einem Doppelschlag in der 35. und 36. Minute die Wende herbeiführte. Nach Peterkas Ausgleich war es schliesslich ZSC-Verteidiger Lehtonen, der in der 53. Minute zum Sieg traf.

Doublette im Mitteldrittel: Finnlands Stürmer Sakari Manninen, den Schweizer Meister Servette diese Woche verpflichtet hat. Foto: Keystone

In der Schweizer Gruppe B setzte sich die Slowakei im Abendspiel in Riga 2:1 gegen Gastgeber Lettland durch, Hrivik entschied die Partie im Schlussdrittel. Am Nachmittag hatte Norwegen, am Sonntag Gegner der Schweiz, gegen Kasachstan trotz 3:1-Führung noch 3:4 nach Penaltyschiessen verloren. (DPA/kai)

Die weiteren Partien:

Frankreich - Österreich 2:1 n. V.

Ungarn - Dänemark 1:3