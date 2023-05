Formel 1: GP von Imola abgesagt

Seit Tagen regnet es in Norditalien, besonders betroffen sind die Provinzen Emilia Romagna und Marken. Dem Unwetter fällt nun auch das erste Grossereignis zum Opfer: Der GP von Imola findet nicht statt. Das Rennen in der Nähe von Bologna hätte am Sonntag ausgetragen werden sollen. Bereits am Dienstag hatte der italienische Katastrophenschutz die Räumung des Fahrerlagers angeordnet, weil der Fluss Santerno übers Ufer zu treten drohte.

Am Mittwochmittag bestätigte die Formel 1 die Absage. In einem Statement heisst es, es sei angesichts der Situationen in den umliegenden Städten richtig, das Rennen ausfallen zu lassen. «Es wäre nicht richtig gewesen, in diesen Zeiten Druck auf die örtlichen Behören und die Rettungsdienste auszuüben.» Die Unwetter im Norden Italiens haben schon mindestens fünf Todesopfer gefordert.

Weltmeister Max Verstappen hat Verständnis für die unwetterbedingte Absage des Rennens in Imola. «Unsere Gedanken sind bei allen, die von den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna betroffen sind. Wir wünschen Euch allen Stärke, damit ihr diese Zeit sicher übersteht», hiess es am Mittwoch auf der Instagram-Seite des Red-Bull-Piloten. (mro/DPA)