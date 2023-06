Mountainbike: Lars Forster holt zweiten Weltcup-Sieg

Lars Forster feiert beim Cross-Country-Rennen in Leogang (AUT) seinen zweiten Weltcup-Sieg. Der 29-Jährige fährt zu grossen Teilen des Rennens in der Verfolgergruppe mit, ehe er in der fünften Runde zum Angriff auf die Spitzengruppe ansetzt. In der letzten Runde greift Forster erneut an und distanziert daraufhin seine Konkurrenz. Der Deutsche Luca Schwarzbauer wird Zweiter, Ondrej Cink aus Tschechien fährt auf den dritten Platz.

Zweiter Weltcupsieg: Lars Forster gewinnt in Leogang. Foto: Maxime Schmid (Keystone)

Mathias Flückiger, welcher an 40. Stelle gestartet war, kämpft sich in den ersten Runden des Rennens stetig nach vorne, ehe er in der vierten von sechs Runden gar die Führung übernimmt. Kurz darauf muss er allerdings einen platten Hinterreifen beklagen, wodurch er zwischenzeitlich auf den neunten Platz zurückfällt. Doch der Berner kämpft sich in die Verfolgergruppe zurück und beendet das Rennen auf dem fünften Rang. Nino Schurter kann die Spannung eine Woche nach seinem hervorragenden 34. Weltcup-Sieg in Lenzerheide nicht wie gewünscht aufbauen. Der Churer fährt auf den 21. Rang.

Pieterse setzt sich bei den Frauen durch

Bei den Frauen gewann Puck Pieterse einen Monat nach ihrem sensationellen Sieg von Nove Mesto auch in Leogang (AUT) das Cross-Country-Rennen. Für die 21-jährige Niederländerin ist es der zweite Sieg im erst dritten Rennen. Mit 38 Sekunden Rückstand landet Mona Mitterwallner aus Österreich auf dem zweiten Platz, Rang drei geht an Laura Stigger, ebenfalls eine Österreicherin. Beste Schweizerin wird Sina Frei (6.), Jolanda Neff kommt als Zehnte ins Ziel. (pka/fas)