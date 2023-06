Schwimmen: Ponti doppelt nach, Djakovic bricht Rekord

Die Schweizer überzeugen auch am zweiten Tag am prestigeträchtigen Meeting Sette Colli in Rom. Nach seinem Sieg am Vorabend über 100 m Schmetterling (51,28) gewann Noè Ponti am Samstag auch über die doppelte Distanz. Der 22-jährige Tessiner schlug in 1:55,39 Minuten an und verwies den Italiener Giacomo Carini auf Platz 2. Marius Toscan, der 21-jährige St. Galler und zweite Schweizer im Final, wurde in 1:59,51 Siebter.

Gewann in Rom nach den 100 m auch die 200 m Schmetterling: Noè Ponti. Foto: Keystone

Wenige Stunden zuvor hatte Antonio Djakovic Pontis Schweizer Rekord über 800 Meter Freistil unterboten. In 8:02,38 Minuten war der 20-jährige Thurgauer über vier Sekunden schneller als Ponti im April 2021. (kai)