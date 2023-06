NHL-Draft: Reinbacher als Nummer 5 zu Montreal

Kloten-Verteidiger David Reinbacher wurde im NHL-Draft an 5. Stelle von den Montreal Canadiens gezogen. Der 18-Jährige war damit zugleich der erste Verteidiger, dessen Rechte an der jährlichen Spielerziehung der besten Eishockeyliga der Welt vergeben wurden. Mit dem Draft in Nashville krönte Reinbacher eine Saison, die er als jüngster Spieler beim Aufsteiger in die National League begann – und sportlich mit einem Platz im Powerplay, 24 Skorerpunkten aus 49 Spielen sowie Klotens Qualifikation fürs Pre-Playoff abschloss.

Der Österreicher spielt seit sieben Jahren in der Schweiz, die letzten fünf davon im Zürcher Unterland. Wegen dieser Vergangenheit gilt er in der National League nicht als Ausländer – und beim EHC hoffen sie, noch eine weitere Saison auf die Dienste des jungen Offensivverteidigers zählen zu können. Gleich eine ganze Delegation aus Kloten reiste deswegen nach Nashville, wo man so schnell wie möglich mit den Canadiens über deren Pläne für Reinbacher sprechen möchte. Und Montreal davon überzeugen, dass ein weiteres Jahr in der höchsten Schweizer Liga das Beste für Reinbachers Entwicklung ist. Was dagegen spricht: Im Gegensatz zu Spielern, die aus nordamerikanischen Juniorenligen gedraftet wurden, dürfte Reinbacher auch in der zweitklassigen AHL eingesetzt werden.

Keine Frage ist hingegen, wo die Hauptattraktion dieses Drafts als Nächstes spielen wird: Der kanadische Stürmer Connor Bedard gilt als grösstes Talent seit Connor McDavid, wurde von den Chicago Blackhawks an erster Stelle gewählt und wird das zweitschlechteste Team der vergangenen Saison bereits im Herbst markant verstärken. Nach Bedard wurden der Schwede Leo Carlsson (Anaheim), der Kanadier Adam Fantilli (Columbus) und der Amerikaner William Smith (San Jose) gewählt. Schweizer blieben in der ersten Runde erwartungsgemäss ungenannt. Die Runden 2 bis 7 finden am Donnerstag ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. (phm)