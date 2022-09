Rad: Van der Poel – erst Festnahme, dann Aufgabe

Im Strassenrennen der Rad-WM in Australien gab Favorit Mathieu van der Poel das Rennen nach einer Stunde auf. Medienberichten zufolge wegen eines Zwischenfalls in seinem Hotel in der Nacht auf Sonntag. Welche Rolle der Holländer dabei spielte, ist unklar. Offenbar ist er im Nachgang einer Auseinandersetzung in Haft genommen worden. Der Radprofi sei erst um 4 Uhr morgens zurück in seiner Unterkunft gewesen, die Behörden haben aber seinen Pass eingezogen. Es heisst, Teenager hätten unablässig an Van der Poels Tür geklopft, was er nicht goutierte und zu einer lauten Auseinandersetzung geführt habe. Dabei sei ein Mädchen verletzt worden. In den Berichten heisst es, Van der Poel müsse sich am Dienstag vor dem Richter verantworten.

Die Polizei von New South Wales bestätigte, dass ein 27-Jähriger festgenommen und angeklagt wurde, nachdem er angeblich in einen Streit mit zwei Mädchen im Teenager-Alter in einem Hotel in Sydney verwickelt gewesen war. Demnach habe er die beiden gestossen, wobei eines umfiel und das andere gegen eine Wand schlug und eine kleine Schürfwunde am Ellbogen erlitt. (pia)