Rad: Cavendish muss aufgeben, Pedersen siegt

Mark Cavendish wird nicht alleiniger Rekord-Etappensieger der Tour de France. Der Brite musste das Rennen am Samstag nach einem Sturz auf der achten Etappe mit einer Schulterverletzung aufgeben. Der 38-Jährige war 60 Kilometer vor dem Ziel in Limoges auf einem geraden Streckenabschnitt zu Fall gekommen. Teamkollegen halfen dem Sprinter auf, der sich jedoch umgehend in den Kleinbus des Tour-Arztes begab.

Bitteres Ende: Mark Cavendish verletzt sich während der 8. Etappe der Tour de France. Foto: Thomas Samson (AFP)

Cavendish hatte im Mai bekanntgeben, seine Laufbahn am Jahresende zu beenden. Nun endete seine Geschichte bei der Tour auf der Landstrasse D85 in der Dordogne. Bei seiner 14. und letzten Tour wollte Cavendish seine insgesamt 35. Etappe gewinnen. Damit hätte er die Legende Eddy Merckx überflügelt, mit der er aktuell mit 34 Tageserfolgen gleichauf auf Platz eins liegt. Am Freitag war Cavendish in Bordeaux nah dran an einem Erfolg, doch aufgrund eines Problems mit der Schaltung musste er den Belgier Jasper Philipsen noch vorbeiziehen lassen.

Am Sonntag wirds richtig steil

Den Sieg auf der achten sicherte sich Mads Pedersen. Im anspruchsvollen Sprintfinale in Limoges setzte sich der Däne vor dem dreimaligen Etappensieger Philipsen und dessen Landsmann Wout van Aert durch.

Im Gesamtklassement gab es an der Spitze erwartungsgemäss keine Veränderungen. Titelverteidiger Jonas Vingegaard wird als Führender durch das Zentralmassiv fahren, sein Vorsprung vor Tadej Pogacar beträgt 25 Sekunden. Vor dem ersten Ruhetag ist aber noch einmal Spektakel angesagt. Am Sonntag wird erstmals seit 35 Jahren wieder der legendäre Puy de Dôme erklommen. Auf den letzten 4,5 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von zwölf Prozent werden sich die Gesamtführenden Vingegaard und Pogacar wohl wieder duellieren. (DPA/tmü)