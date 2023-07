Leichtathletik: Fraser-Pryce zaubert in Luzern, Kambundji schmerzfrei

Sie hätte das an ganz vielen Orten tun können, am letzten Sonntag in Polen, am Dienstag in Ungarn, am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Monaco. Aber Shelly-Ann Fraser-Pryce hat sich Luzern ausgesucht. Für die drittschnellste Frau der Geschichte über 100 m war es nicht einfach das nächste Rennen in diesem Sommer – es war ihr erstes überhaupt. Und dies nur einen Monat vor der WM in Budapest.

Fünfmal gewann Fraser-Pryce WM-Gold über diese Distanz, zuletzt im vergangenen Jahr in Eugene. Dass mit ihr erneut zu rechnen sein wird, begriffen alle, als die 36-Jährige zwei Bahnen neben Mujinga Kambundji loslegte und ihrem Übernamen «Pocket rocket» in Anlehnung an ihre 1,52 m Grösse alle Ehre machte. Bei 10,82 Sekunden stoppte die Uhr – erst drei Sprinterinnen waren in diesem Jahr schneller als die Jamaikanerin. Einen solchen Rush hat die Allmend zuvor nie gesehen. Und Fraser-Pryce war sehr angetan: «Es freut mich, dass ich dem Organisator etwas zurückgeben konnte. Ich bin hierhergekommen, weil ich hier 2018 als junge Mutter eine Chance bekam und man mich so gut betreute.»

Auch Kambundji war mit ihren 11,24 zufrieden. Nach hartnäckigen Fussproblemen lief sie bei ihrem erst zweiten Start der Saison «ohne Schmerzen, das ist das Wichtigste. Es war technisch kein sauberer Lauf, trotzdem kann ich darauf aufbauen.» Auch sie ist also auf WM-Kurs. (mos)