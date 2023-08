Beachvolleyball: Hüberli und Brunner starten mit Sieg und Niederlage

Am Elite16-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg starten die beiden Europameisterinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner mit einem Sieg und einer Niederlage. Zuerst gewann das Duo am Donnerstagvormittag gegen die Französinnen Lézana Placette/Alexia Richard mit 22:20, 21:11, bevor sie am Nachmittag den US-Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Kloth nach drei Sätzen mit 21:11, 16:21, 12:15 unterlagen.

Zum Abschluss der Gruppenphase bekommen es Hüberli und Brunner am Freitag mit dem deutschen Duo Sandra Ittlinger/Karla Borger zu tun. Am Turnier in Hamburg qualifizieren sich die vier Gruppensieger direkt für die Viertelfinals, während die Gruppenzweiten und -dritten den Umweg über die Achtelfinals nehmen müssen. (nka)